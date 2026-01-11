Иран обяви тридневен национален траур за загиналите в протестите

Иранското правителство обяви тридневен национален траур в памет на „мъчениците“, включително членове на силите за сигурност, загинали по време на двуседмичните протести, съобщи държавната телевизия.

Властите определиха борбата срещу това, което те наричат „безредици“, като „иранска национална съпротивителна битка срещу Америка и ционисткия режим“, използвайки термина на ръководството за Израел, който Ислямската република не признава.

Президентът Масуд Пезешкиан призова гражданите да се включат в „национален марш на съпротивата“ — поредица от митинги в цялата страна, планирани за 12 януари, с цел да бъде осъдено насилието, което правителството определи като извършено от „градски терористични престъпници“.