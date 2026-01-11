НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 11.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Иран обяви тридневен национален траур за загиналите в протестите

          0
          19
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Иранското правителство обяви тридневен национален траур в памет на „мъчениците“, включително членове на силите за сигурност, загинали по време на двуседмичните протести, съобщи държавната телевизия.

          - Реклама -

          Властите определиха борбата срещу това, което те наричат „безредици“, като „иранска национална съпротивителна битка срещу Америка и ционисткия режим“, използвайки термина на ръководството за Израел, който Ислямската република не признава.

          Президентът Масуд Пезешкиан призова гражданите да се включат в „национален марш на съпротивата“ — поредица от митинги в цялата страна, планирани за 12 януари, с цел да бъде осъдено насилието, което правителството определи като извършено от „градски терористични престъпници“.

          Иранското правителство обяви тридневен национален траур в памет на „мъчениците“, включително членове на силите за сигурност, загинали по време на двуседмичните протести, съобщи държавната телевизия.

          - Реклама -

          Властите определиха борбата срещу това, което те наричат „безредици“, като „иранска национална съпротивителна битка срещу Америка и ционисткия режим“, използвайки термина на ръководството за Израел, който Ислямската република не признава.

          Президентът Масуд Пезешкиан призова гражданите да се включат в „национален марш на съпротивата“ — поредица от митинги в цялата страна, планирани за 12 януари, с цел да бъде осъдено насилието, което правителството определи като извършено от „градски терористични престъпници“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Наводнения в Косово: Щети, отлагания на учебния срок и повишен риск от нови наводнения

          Красимир Попов -
          Агенцията за управление на извънредни ситуации на Косово (AME) съобщи, че в някои части на страната са регистрирани наводнения, но с началото на сняг...
          Политика

          САЩ изпращат стотици допълнителни федерални агенти в Минеаполис след смъртоносната стрелба на ICE

          Красимир Попов -
          Стотици допълнителни федерални агенти ще бъдат изпратени в Минеаполис, след като **смъртоносната стрелба на жена от служител на Immigration and Customs Enforcement (ICE) предизвика...
          Политика

          ООН призовава Иран да прояви сдържаност при репресиите срещу протестиращите

          Красимир Попов -
          Генералният секретар на Организацията на обединените нации (ООН) Антонио Гутериш заяви, че е „шокиран“ от съобщенията за насилие срещу протестиращи в Иран и призова...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions