Серджо Домпе, влиятелен индустриалец от Ломбардия, е категоричен, че бъдещето на неговата компания лежи отвъд океана, под управлението на Доналд Тръмп. Въпреки наложените 15-процентни мита върху европейския внос, италианският бизнес вижда в САЩ спасение от бюрокрацията на Стария континент. „Европейският съюз регулира прекалено много и пренебрегва иновациите“, споделя предприемачът, подчертавайки структурните проблеми на европейската икономика.

- Реклама -

Като президент на едноименната фармацевтична група, базирана в Милано и с офиси в Калифорния, Домпе управлява бизнес с оборот от 1,2 милиарда евро за 2024 г. Плановете му са амбициозни – инвестиции от поне 1,5 милиарда евро в САЩ през следващите три до четири години. Според него именно американските тарифи върху иновативните лекарства са дали „още една причина да се върви в тази посока“, става ясно от думите му пред вестник „Монд“.

За италианската икономика, която е втората по сила в Европа след германската, завръщането на Тръмп в Белия дом е ключов момент. През 2024 г. страната е изнесла стоки за САЩ на стойност 70 милиарда евро, което затвърждава Америка като втория най-голям търговски партньор на Рим. Статистиката за периода януари-септември 2025 г. показва ръст на износа с 9,5 на сто, като дори след въвеждането на новите мита не се наблюдава срив в търговията.

Примерът с компанията „Домпе“ илюстрира значението на американския пазар. През 2012 г. групата придобива американски стартъп за биотехнологии, разработващ иновативни офталмологични препарати. Лечението с техния продукт в САЩ струва около 100 000 долара. В резултат на експанзията, за седем години оборотът на групата е нараснал седем пъти, като основната част от растежа идва отвъд океана. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) е ускорила клиничните изследвания на компанията, което рязко контрастира с европейската тромавост.

„САЩ са страната на иновациите, не виждам тази енергия в Европа“, коментира Домпе и допълва: „Гордея се, че съм италианец и европеец, но трябва да мисля преди всичко за моята компания и моето семейство. Аз съм предприемач и трябва да си дам сметка накъде върви светът, не предвиждам голямо бъдеще за ЕС“.

Нагласите сред бизнеса в Ломбардия са сходни. Джузепе Пазини, президент на стоманодобивната група „Фералпи“ и лидер на индустриалното лоби „Конфиндустрия“ в региона, твърди: „Ако на масата има десетима предприемачи от Ломбардия, осем от тях биха казали, че са готови да инвестират в САЩ“.

Икономическите анализи обаче предвиждат предизвикателства. Филипо Тадеи от „Голдман Сакс“ прогнозира забавяне на растежа на БВП с между 0,4 и 0,6 процентни пункта за три години. За икономика, чийто растеж за 2025 г. не се очаква да надхвърли 0,6 на сто, това са сериозни цифри. Тадеи отбелязва: „Ситуацията би била много деликатна, ако не бяха планът на ЕС за насърчаване на икономическото възстановяване след пандемията и обявяването на плана за възстановяване на Германия“.

Секторът на хранително-вкусовата промишленост също търси начини за адаптация. Никола Левони, производител на колбаси, е открил център за опаковане в Ню Джърси през 2024 г., за да е по-близо до американския потребител. Той обаче среща трудности с вноса на специализирани машини от Европа заради неяснотата около митата върху стоманата и алуминия. „Има хора, които са готови да ни изслушат, особено сред парламентаристите от италианско-американски произход“, споделя Левони след срещи във Вашингтон.

Клаудио Стефани Джусти, производител на традиционен балсамов оцет от Модена, също не планира отстъпление, въпреки че е принуден да вдига цените. Неговата фамилна компания, датираща от 1605 г., реализира 12 на сто от оборота си в САЩ. „Във връзка с митата трябваше да увеличим цените си с 5 на сто, а скоро те ще се повишат с 8 на сто“, обяснява той, но е категоричен: „Не можем да спрем инвестициите в САЩ. Каквото и да се случи, този пазар ще бъде от основно значение“.

За по-големите индустриални играчи ситуацията е по-сложна. Ема Марчегаля, бивш президент на „Конфиндустрия“ и ръководител на стоманодобивния гигант „Марчегаля“, очертава бъдеще на фрагментирана международна търговия. Тръмп увеличи митата върху стоманата до 50 на сто през юни 2025 г., което принуди компанията да промени веригата си на доставки, заменяйки азиатската стомана със суровини от Великобритания и Франция. „Ще се сблъскаме с по-малка конкуренция и очакваме повишение на цените. В дългосрочен план всички ще станат по-бедни“, предупреждава тя.

Междувременно италианската дипломация отбеляза частичен успех, след като САЩ ревизираха надолу антидъмпинговите мита върху италианската паста и отложиха новите налози за мебелната индустрия, като окончателното решение се очаква през март.