БСП се нуждае от провеждането на конгрес преди настъпването на предсрочните парламентарни избори, за да получи необходимия нов заряд. Тази теза изрази пред БНТ председателят на БСП-София Иван Таков. Според него висшият форум е от изключителна важност за партията в настоящия момент, като основният аргумент е необходимостта от нова мотивация и изработване на актуална платформа за предстоящия вот.
Таков изрази готовност да поеме отговорността за изготвянето на новата предизборна платформа на левицата. В този контекст той загатна и за своите лични амбиции по отношение на ръководството на партията. „Не изключвам такава възможност да се кандидатирам за председател на БСП“, сподели той в ефира на обществената телевизия.
Общинският съветник коментира и атмосферата в партията, уточнявайки, че по време на пленума не е имало напрежение или отправяне на обвинения към временния лидер на столетницата Атанас Зафиров. „Миналото вече е минало и ние трябва да гледаме напред. Пред нас предстоят много важни за БСП избори. Участието ни в управлението не се приемаше еднозначно и пораждаше много въпроси затова, че бяхме единствената лява партия в управлението, но в никакъв случай няма да пропуснем и позитивните неща, които свършиха нашите министри“, отчете Иван Таков.
За председателя на софийските социалисти е приоритетно на конгреса да надделее разумът и да се постигне обединение около личности, които имат ясна визия за бъдещото развитие на политическата сила.
Иван Таков изрази увереност в изборния успех на коалицията „БСП-Обединена левица“ и влизането ѝ в следващото Народно събрание. Той подчерта, че целта е постигане на по-висок резултат спрямо предходните избори. „Ние искаме доверието на хората и по-добър резултат от последните предсрочни парламентарни избори. Възможно е и ние ще го покажем в кампанията. Ние се борим за доверието на хората, за да защитаваме определени групи“, аргументира се той.
В допълнение, Таков посочи, че левицата би била отворена за партньорство с президента Румен Радев, в случай че държавният глава реши да създаде свой политически проект.
Иван Таков:“Нужен е нов заряд и конгрес преди вота, не изключвам лидерска кандидатура“
