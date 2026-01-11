Израел и Германия подписаха пакт за сигурност срещу тероризма и киберзаплахи

Израел и Германия подписаха нов пакт за сигурност, целящ разширяване на сътрудничеството между двете страни в борбата с тероризма и киберотбраната. Споразумението беше обявено от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, като реакция на нарастващите заплахи от страна на Иран и неговите съюзници.

„Иран и неговите проксита – „Хизбула“, „Хамас“ и хутите – застрашават не само Израел, но и регионалната стабилност и международната сигурност“, заявиха от канцеларията на Нетаняху.

„Декларацията, подписана днес, утвърждава задълбочено сътрудничество с Германия в областта на киберсигурността, борбата с тероризма и напредналите технологии. Враговете на Израел трябва да знаят: нашите очи са насочени към тях по всяко време и навсякъде", се добавя в изявлението.

Споразумението беше подписано от израелския премиер Бенямин Нетаняху и германския министър на вътрешните работи Александер Добриндт. То формализира широкото партньорство в сферата на сигурността между двете държави.

„Смятам, че Германия и Израел са естествени партньори. Ние си сътрудничихме по системата Arrow III, както и в много други области“, заяви Нетаняху.

През декември 2025 г. Германия одобри разширяване на договора за противобалистичната ракетна отбранителна система Arrow 3 на стойност 3,1 милиарда долара. Израел посочва, че това е най-големият договор за военен износ в историята на страната.

На 11 януари израелският външен министър Гидеон Саар проведе разговори с Добриндт, по време на които призова Европейския съюз да обяви Корпуса на гвардейците на Ислямската революция на Иран за „терористична организация“.

Този призив беше отправен на фона на продължаващите вълнения в Иран, където протестите срещу високите разходи за живот бързо прераснаха в движение срещу теократичното управление, ръководещо страната от Ислямската революция през 1979 г.