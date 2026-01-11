Израел нанесе въздушни удари в Южен Ливан въпреки примирието с „Хизбула“

Израелската армия нанесе въздушни удари по район в Южен Ливан, след като по-рано издаде предупреждения за евакуация, съобщиха ливански държавни медии. Атаката е извършена въпреки действащото прекратяване на огъня с подкрепяната от Иран групировка Хизбула.
Държавната новинарска агенция на Ливан информира, че:
От своя страна Израелската армия заяви, че нанася удари по „инфраструктура на Хизбула в няколко района на Ливан“.
Ударите идват на фона на засилено напрежение по израелско-ливанската граница, като подобни инциденти поставят под въпрос стабилността на постигнатото примирие и увеличават риска от по-широка ескалация в региона.
