      неделя, 11.01.26
          Израел нанесе въздушни удари в Южен Ливан въпреки примирието с „Хизбула"

          Снимка: AFP / Getty Images
          Израелската армия нанесе въздушни удари по район в Южен Ливан, след като по-рано издаде предупреждения за евакуация, съобщиха ливански държавни медии. Атаката е извършена въпреки действащото прекратяване на огъня с подкрепяната от Иран групировка Хизбула.

          Държавната новинарска агенция на Ливан информира, че:

          „Израелски военни самолети извършиха удар по застрашената зона в Кфар Хата.“

          От своя страна Израелската армия заяви, че нанася удари по „инфраструктура на Хизбула в няколко района на Ливан“.

          Ударите идват на фона на засилено напрежение по израелско-ливанската граница, като подобни инциденти поставят под въпрос стабилността на постигнатото примирие и увеличават риска от по-широка ескалация в региона.

