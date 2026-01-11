Янев: Трябва да сме търпеливи, предстои много дълъг път

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори на летище „Васил Левски“ преди заминаването на отбора за подготвителен лагер в Турция. „Армейците“ ще останат в югоизточната ни съседка до 24 януари.
- Реклама -
„Трябва да се подготвим добре. Целият отбор да разбере какви са ни изискванията и да сплотим групата. Това, което направихме, е много добре, за да може новите да свикнат какво се изисква от тях, да ги приеме отборът. Процесът е отворен и ще разберете, когато вземем някой нов футболист. Ще научите всичко от официалните канали на клуба“, заяви треньорът на ЦСКА.
„Казах на Димитър Евтимов: „Добре дошъл. Радвам се, че ще работим отново заедно“, коментира Янев за най-новото попълнение.
„Ще се готвим не само за мача с Арда, а за всичко, което ни предстои през сезона. Трябва да направим всичко възможно да се върнем здрави и да се подготвим на добрите условия, които ни се предлагат“, добави 46-годишният специалист.
„Предстои много дълъг път пред нас. Не е лесно да приобщиш 5-6 нови играчи. Трябва да сме търпеливи и да проявим разбиране, че всеки ще се аклиматизира по различен начин“, каза още Христо Янев.
Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори на летище „Васил Левски“ преди заминаването на отбора за подготвителен лагер в Турция. „Армейците“ ще останат в югоизточната ни съседка до 24 януари.
- Реклама -
„Трябва да се подготвим добре. Целият отбор да разбере какви са ни изискванията и да сплотим групата. Това, което направихме, е много добре, за да може новите да свикнат какво се изисква от тях, да ги приеме отборът. Процесът е отворен и ще разберете, когато вземем някой нов футболист. Ще научите всичко от официалните канали на клуба“, заяви треньорът на ЦСКА.
„Казах на Димитър Евтимов: „Добре дошъл. Радвам се, че ще работим отново заедно“, коментира Янев за най-новото попълнение.
„Ще се готвим не само за мача с Арда, а за всичко, което ни предстои през сезона. Трябва да направим всичко възможно да се върнем здрави и да се подготвим на добрите условия, които ни се предлагат“, добави 46-годишният специалист.
„Предстои много дълъг път пред нас. Не е лесно да приобщиш 5-6 нови играчи. Трябва да сме търпеливи и да проявим разбиране, че всеки ще се аклиматизира по различен начин“, каза още Христо Янев.