Янев: Трябва да сме търпеливи, предстои много дълъг път

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори на летище „Васил Левски“ преди заминаването на отбора за подготвителен лагер в Турция. „Армейците“ ще останат в югоизточната ни съседка до 24 януари.

„Трябва да се подготвим добре. Целият отбор да разбере какви са ни изискванията и да сплотим групата. Това, което направихме, е много добре, за да може новите да свикнат какво се изисква от тях, да ги приеме отборът. Процесът е отворен и ще разберете, когато вземем някой нов футболист. Ще научите всичко от официалните канали на клуба“, заяви треньорът на ЦСКА.

„Казах на Димитър Евтимов: „Добре дошъл. Радвам се, че ще работим отново заедно“, коментира Янев за най-новото попълнение.

„Ще се готвим не само за мача с Арда, а за всичко, което ни предстои през сезона. Трябва да направим всичко възможно да се върнем здрави и да се подготвим на добрите условия, които ни се предлагат“, добави 46-годишният специалист.

„Предстои много дълъг път пред нас. Не е лесно да приобщиш 5-6 нови играчи. Трябва да сме търпеливи и да проявим разбиране, че всеки ще се аклиматизира по различен начин“, каза още Христо Янев.