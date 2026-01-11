Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов изрази категорична подкрепа за амбициите на Доналд Тръмп по отношение на Гренландия. В своя позиция, разпространена чрез социалните мрежи, политикът аргументира тезата си, че евентуална анексия на острова от страна на САЩ би била от полза за българските национални интереси, тъй като би довела до отслабване на Европейския съюз.
Костадинов определя Европейския съюз като „основния враг на нашата страна“. Според него политиките на Европейската комисия са насочени към „пълзяща федерализация и насилствено анексиране на все повече и повече суверенитет от изтляващите национални държави“. Той посочва като пример ситуацията с еврозоната, наричайки я „насилственото и незаконно анексиране на България“, което според него е престъпление на „апологетите на претопяването на европейските народи в една безлична обща биомаса“.
Политикът анализира и напрежението между САЩ и Дания, разглеждайки го като криза в рамките на НАТО. „Ето защо бруталният подход на Тръмп срещу Дания е добра новина за България. Защото Дания е ЕС, но също така Дания е и НАТО“, коментира Костадинов. Той подчертава парадокса, при който една държава членка на Алианса заплашва да завземе територия на друга държава членка. Според него това поставя останалите съюзници пред невъзможен избор на чия страна да застанат.
„Пътищата пред ЕС и НАТО не са много, но за сметка на това всички те са задънени“, смята лидерът на „Възраждане“. Той изразява мнение, че европейската конструкция се крепи на пропаганда и е достатъчно „някой отвън леко да побутне тази прогнила и разпадаща се конструкция, за да се разпадне“, визирайки действията на Тръмп.
В анализа си Костадинов припомня и референдума от 1982 г., при който Гренландия решава да напусне Европейската общност. Той акцентира върху географския аргумент, че островът е част от Северна Америка, а не от Европа.
Лидерът на „Възраждане“ прави и директен паралел между ситуацията в Северна Америка и Балканите. Според него желанието за обединение на континента под знамето на САЩ е разбираемо поради сходствата между населението на САЩ, Канада и Гренландия. „Ситуацията е напълно аналогична като с България, Северна Македония и Южна Бесарабия – територии с население, споделящо общ език, култура, произход и история“, заявява той.
В заключение Костадинов обобщава, че подкрепата за претенциите на Тръмп не се базира само на принципа „врагът на нашия враг е наш приятел“, но и защото този казус дава основание за провеждане на идентична политика по отношение на „защитата и преследването на българските национални интереси“.
