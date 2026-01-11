Куба отхвърли заплахите на Тръмп след задържането на венецуелския лидер

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел остро отхвърли заплахите на американския държавен глава Доналд Тръмп, заявявайки, че Хавана ще защитава своя суверенитет след задържането от Вашингтон на венецуелския лидер – ключов съюзник на островната държава.

„Куба е свободна, независима и суверенна държава. Никой не ни казва какво да правим", написа Диас-Канел в социалната мрежа X.

Той добави, че Куба е „готова да защитава родината до последната капка кръв“, подчертавайки решимостта на властите в Хавана да не отстъпват под външен натиск.

Изявлението идва на фона на ескалация на напрежението в региона след действията на САЩ срещу Венецуела, които предизвикаха остри реакции от съюзниците на Каракас в Латинска Америка.