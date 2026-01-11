НА ЖИВО
          Спорт

          Левски обяви всичко за зимните контроли

          Ясни началните часове и мястото на излъчване на мачовете

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски обяви пълна информация за петте си зимни контроли. На официалния си профил във „Фейсбук“ „сините“ съобщиха датите и началните часове на срещите, както и къде ще бъдат излъчвани.

          Четири от въпросните проверки ще бъдат изиграни по време на подготвителния лагер в турския курорт Белек. Последният мач е на „Герена“ след завръщането на тима в София.

          ПРОГРАМА НА КОНТРОЛИТЕ НА ЛЕВСКИ
          Белек (Турция):
          13 януари, 14:00 часа: ЛЕВСКИ – Ниредхаза
          17 януари, 15:00 часа: ЛЕВСКИ – Войводина
          21 януари, 15:00 часа: ЛЕВСКИ – Заглебие
          25 януари, 15:00 часа: ЛЕВСКИ – Тренчин

          Стадион „Георги Аспарухов“:
          28 януари, 15:00 часа: ЛЕВСКИ – Вихрен
          * Всички мачове ще бъдат предавани в официалния сайт на Левски и клубния канал в „You Tube“.

