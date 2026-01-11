Левски обяви всичко за зимните контроли

Левски обяви пълна информация за петте си зимни контроли. На официалния си профил във „Фейсбук“ „сините“ съобщиха датите и началните часове на срещите, както и къде ще бъдат излъчвани.
Четири от въпросните проверки ще бъдат изиграни по време на подготвителния лагер в турския курорт Белек. Последният мач е на „Герена“ след завръщането на тима в София.
ПРОГРАМА НА КОНТРОЛИТЕ НА ЛЕВСКИ Белек (Турция): 13 януари, 14:00 часа: ЛЕВСКИ – Ниредхаза 17 януари, 15:00 часа: ЛЕВСКИ – Войводина 21 януари, 15:00 часа: ЛЕВСКИ – Заглебие 25 януари, 15:00 часа: ЛЕВСКИ – Тренчин
Стадион „Георги Аспарухов“: 28 януари, 15:00 часа: ЛЕВСКИ – Вихрен * Всички мачове ще бъдат предавани в официалния сайт на Левски и клубния канал в „You Tube“.
