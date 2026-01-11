Левски обяви всичко за зимните контроли

Левски обяви пълна информация за петте си зимни контроли. На официалния си профил във „Фейсбук“ „сините“ съобщиха датите и началните часове на срещите, както и къде ще бъдат излъчвани.

Четири от въпросните проверки ще бъдат изиграни по време на подготвителния лагер в турския курорт Белек. Последният мач е на „Герена“ след завръщането на тима в София.

ПРОГРАМА НА КОНТРОЛИТЕ НА ЛЕВСКИ

Белек (Турция):

13 януари, 14:00 часа: ЛЕВСКИ – Ниредхаза

17 януари, 15:00 часа: ЛЕВСКИ – Войводина

21 януари, 15:00 часа: ЛЕВСКИ – Заглебие

25 януари, 15:00 часа: ЛЕВСКИ – Тренчин

Стадион „Георги Аспарухов“:

28 януари, 15:00 часа: ЛЕВСКИ – Вихрен

* Всички мачове ще бъдат предавани в официалния сайт на Левски и клубния канал в „You Tube“.