      неделя, 11.01.26
          Лийдс и Илия Груев напред за ФА Къп след обрат

          Българският национал взе участие в мача като остана на терена до 73 минута

          Снимка: www.facebook.com/LeedsUnited
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Лийдс се класира за четвъртия кръг от турнира за ФА Къп с лед обрат срещу Дарби Каунти с 3:1. Българският национал Илия Груев започна като титуляр за отбора на Даниел Фарке и остана на терена 73 минути, когато бе заменен от Шон Лонгстаф. 

          Груев отправи точен удар в 30-ата минута, но право в ръцете на вратаря Якоб Зетерстрьом. 

          Малко след това Лийдс получи правото да изпълни дузпа, след като стражът на Дарби извърши нарушение срещу Лукас Нмеча. Зад топката застана Жоел Пиру, който бе спрян от вратаря.  

          В 35-ата минута Кори Блакет-Тейлър се справи с двама играчи на Лийдс в наказателното поле преди да загуби баланс, но топката попадна на пътя на Бен Бреретон Диас, който я вкара във вратата на Карл Дарлоу. 

          Лийдс изравни в 55-ата минута, когато Пиру пропусна топката за Уили Ньонто, който разстреля Якоб Зетерстрьом без да остави шанс на шведа да реагира. 

          Само четири минути по-късно йоркширци обърнаха нещата в своя полза. Ноа Окафор върна съм Пиру, чийто изстрел бе отразен от Зетерстрьом, но при добавката Ао Танака отблизо вкара – 1:2. 

          В добавеното време на срещата Лийдс тръгна в контраатака и след добро подаване на Нмеча към Джеймс Джъстин бранителят се разписа.

