Манчестър Юнайтед отпадна още в третия кръг на ФА Къп, след като загуби с 1:2 от Брайтън на “Олд Трафорд” пред погледа на сър Алекс Фъргюсън и голяма част от своите легендарни футболисти от близкото минало, които бяха на трибуните.

Първата добра възможност в срещата дойде още в 3-ата минута, когато Диого Далот бе изведен в отлична позиция, но ударът му бе спасен от Джейсън Стийл.

Само минута по-късно отново португалският краен бранител отправи опасен изстрел, но в този случай не успя да уцели вратата.

В 7-ата минута отново вратарят на Брайтън трябваше да се намесва решително след удар на Бруно Фернандеш от фал.

“Чайките” поведоха с 1:0 в 12-ата минута. Дани Уелбек проби на скорост и центрира, ударът на Жоржиньо Рутер бе избит на голлинията от Лисандро Мартинес, но Браян Груда бе на-добре пласиран и най-съобразителен, като отблизо не пропусна да вкара.

Гостите бяха много близо до това да вкара втори гол веднага след подновяването на играта. Сене Ламенс направи сериозна грешка в опит да подаде към Лени Йоро, а подаването му бе пресечено от Дани Уелбек. Бившият нападател на “червените дяволи” веднага стреля, но белгийският страж успя да спаси, а Жоржиньо Рутер прати топката над вратата в опит за добавка.

В 21-ата минута пред Бенямин Шешко се откри не лоша възможност, но ударът му с глава беше безкрайно неточен в аут.

Удар на Бруно Фернандеш в 42-ата минута премина на сантиметри встрани от десния страничен стълб на вратата на Джейсън Стийл.

Брайтън беше близо до това да реализира втори гол в 58-ата минута, но Браян Груда пропусна от отлична позиция да поради вратата на Сене Ламенс.

Брайтън поведе с 2:0 в 64-ата минута. Браян Груда подаде към Дани Уелбек, който надигра категорично Лени Йоро и вкара топката в горния десен ъгъл на вратата на Сене Ламенс.

Манчестър Юнайтед можеше да се върне в мача в 69-ата минута. След центриране в наказателното поле на Брайтън, Бенямин Шешко стреля с глава, но встрани от десния страничен стълб на вратата на Стийл.

В 80-ата минута Шей Лейси стреля от добра позиция, но над напречната греда на вратата на Брайтън.

Манчестър Юнайтед намали своя пасив в 85-ата минута, когато Бруно Фернандеш центрира от корнер в наказателното поле на Брайтън, където Бенямин Шешко се извиси над всички и с глава вкара топката в долния ляв ъгъл на вратата на Джейсън Стийл.

„Червените дяволи“ завършиха срещата с човек по-малко, след като Шей Лейси беше изгонен за втори жълт картон в 89-ата минута, тъй като изрази своето недоволство от съдийско отсъждане.

Така Манчестър Юнайтед отпадна за ФА Къп, а Брайтън се класира за четвъртия кръг на надпреварата.