Мащабен горски пожар изпепели над 5500 хектара в южна Аржентина

Мащабен горски пожар в южната част на Аржентина е унищожил над 5500 хектара, докато стотици пожарникари и доброволци се борят да овладеят огъня, който застрашава малки населени места, предаде АФП.

Пожарът е избухнал в понеделник, 5 януари, в района Пуерто Патриада, на около 1700 километра югозападно от Буенос Айрес, в патагонския регион. Огнената стихия впоследствие е обкръжила градчето Епуен, където живеят около 2000 души.

Губернаторът на провинция Чубут Игнасио Торес съобщи в социалните мрежи, че вече са изгорели 5500 хектара, и предупреди, че:

„Следващите 48 часа ще бъдат критични заради неблагоприятните метеорологични условия.“

Около 3000 туристи и 15 семейства са били евакуирани, а повече от 10 къщи са напълно унищожени. В гасенето участват близо 500 души, като се очакват подкрепления от провинция Кордоба и от съседно Чили.

Аржентинските пожарникари са изправени пред все по-сериозни предизвикателства, свързани с климатичните промени, които водят до по-високи температури и по-ниска влажност, както и с ниските възнаграждения след съкращенията на държавните разходи.

Активни пожари има и в други патагонски провинции – Неукен, Рио Негро и Санта Крус. Само в началото на 2025 г. регионът е загубил около 32 000 хектара вследствие на горски пожари, което подчертава нарастващия мащаб на кризата в южната част на страната.