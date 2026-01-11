НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 11.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Мащабен горски пожар изпепели над 5500 хектара в южна Аржентина

          0
          3
          Снимка: Martin LEVICOY / AFP
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Мащабен горски пожар в южната част на Аржентина е унищожил над 5500 хектара, докато стотици пожарникари и доброволци се борят да овладеят огъня, който застрашава малки населени места, предаде АФП.

          - Реклама -

          Пожарът е избухнал в понеделник, 5 януари, в района Пуерто Патриада, на около 1700 километра югозападно от Буенос Айрес, в патагонския регион. Огнената стихия впоследствие е обкръжила градчето Епуен, където живеят около 2000 души.

          Губернаторът на провинция Чубут Игнасио Торес съобщи в социалните мрежи, че вече са изгорели 5500 хектара, и предупреди, че:

          „Следващите 48 часа ще бъдат критични заради неблагоприятните метеорологични условия.“

          Около 3000 туристи и 15 семейства са били евакуирани, а повече от 10 къщи са напълно унищожени. В гасенето участват близо 500 души, като се очакват подкрепления от провинция Кордоба и от съседно Чили.

          Аржентинските пожарникари са изправени пред все по-сериозни предизвикателства, свързани с климатичните промени, които водят до по-високи температури и по-ниска влажност, както и с ниските възнаграждения след съкращенията на държавните разходи.

          Активни пожари има и в други патагонски провинцииНеукен, Рио Негро и Санта Крус. Само в началото на 2025 г. регионът е загубил около 32 000 хектара вследствие на горски пожари, което подчертава нарастващия мащаб на кризата в южната част на страната.

          Мащабен горски пожар в южната част на Аржентина е унищожил над 5500 хектара, докато стотици пожарникари и доброволци се борят да овладеят огъня, който застрашава малки населени места, предаде АФП.

          - Реклама -

          Пожарът е избухнал в понеделник, 5 януари, в района Пуерто Патриада, на около 1700 километра югозападно от Буенос Айрес, в патагонския регион. Огнената стихия впоследствие е обкръжила градчето Епуен, където живеят около 2000 души.

          Губернаторът на провинция Чубут Игнасио Торес съобщи в социалните мрежи, че вече са изгорели 5500 хектара, и предупреди, че:

          „Следващите 48 часа ще бъдат критични заради неблагоприятните метеорологични условия.“

          Около 3000 туристи и 15 семейства са били евакуирани, а повече от 10 къщи са напълно унищожени. В гасенето участват близо 500 души, като се очакват подкрепления от провинция Кордоба и от съседно Чили.

          Аржентинските пожарникари са изправени пред все по-сериозни предизвикателства, свързани с климатичните промени, които водят до по-високи температури и по-ниска влажност, както и с ниските възнаграждения след съкращенията на държавните разходи.

          Активни пожари има и в други патагонски провинцииНеукен, Рио Негро и Санта Крус. Само в началото на 2025 г. регионът е загубил около 32 000 хектара вследствие на горски пожари, което подчертава нарастващия мащаб на кризата в южната част на страната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Заключена сервизна врата е възпрепятствала евакуацията при трагедията в швейцарския курорт Кран Монтана

          Красимир Попов -
          Френският собственик на швейцарския бар, в който загинаха 40 души по време на новогодишните празненства, е заявил пред разследващите, че една от сервизните врати...
          Общество

          Нови антиправителствени протести разтърсиха Техеран въпреки репресиите и спирането на интернет

          Красимир Попов -
          Антиправителствени протести избухнаха отново в Техеран вечерта на 10 януари, въпреки продължаващото спиране на интернет и засилените действия на силите за сигурност. Демонстрациите, започнали...
          Политика

          Тръмп защити приходите от венецуелски петрол със извънредна заповед

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа извънредна изпълнителна заповед, с която поставя под защита средства, държани в Съединените щати и получени от продажбата на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions