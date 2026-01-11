НА ЖИВО
      неделя, 11.01.26
          МВР засече 21 пияни и 6 дрогирани водачи при акция на пътя

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Общо 11 667 моторни превозни средства са били обект на проверка в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Органите на реда са извършили инспекция на общо 13 413 водачи и пътници.

          За установените административни нарушения са съставени 3223 фиша и 341 акта. Основният акцент в провежданата акция остава недопускането на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и контролът над неправоспособните шофьори.

          Данните за изминалото денонощие сочат, че са установени общо 21 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол. От тях 10 са шофирали с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а други 11 – с над 1,2 на 1000. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират шестима водачи, а други двама са отказали да им бъде направен тест.

