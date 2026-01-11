Националната агенция за приходите (НАП) извършва засилен контрол върху търговската мрежа, за да предотврати спекулативно повишаване на цените в началото на 2026 година. Изпълнителният директор на приходната агенция Христо Марков съобщи в ефира на „Събуди се“, че само от началото на годината са реализирани над 1000 проверки. Ако към тях се добавят и инспекциите от края на миналата година, общият им брой достига 1706.

- Реклама -

„Глобите са около 10% от проверките, което за нас е добро постижение. Все още тече процес по събиране на документи и преценка дали увеличенията са обосновани“, заяви Марков.

Той подчерта, че приоритетът на агенцията е спазването на правилата, а не самоцелното налагане на санкции. „Разчитаме на превенцията. Целта не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулативното вдигане на цени. Не сме репресивен орган“, допълни той.

До момента наложените санкции са на обща стойност около 200 000 лева. Често става въпрос за минимални отклонения при закръглянето на цените, но съществуват и по-сериозни нарушения в интернет пространството. „Няма наложена максимална глоба. В повечето случаи става дума за нарушения от по 6–10 стотинки. Има и онлайн обяви с неправилно превалутиране – там санкциите ще бъдат по-сериозни, дори когато се твърди, че става дума за техническа грешка“, обясни Марков.

Директорът на НАП коментира и предизвикателствата при паралелното използване на двете валути до края на януари. „Има известни неудобства при пазаруването с евро – особено в малките магазинчета. Защото казват, че по-трудно се снабдяват с новата валута. Но предполагам, че от 1 февруари тези неудобства ще изчезнат. В някои по-отдалечени райони все още се работи само с левове, но това постепенно ще се промени“, прогнозира той.

Марков уточни, че срокът за двойно обращение е съобразен с експертните оценки. Той припомни, че е направен анализ от БНБ и бизнеса: „Той показва, че най-добрият вариант е срокът за паралелно ползване на лев и евро да бъде един месец. В много други държави този период е бил дори по-кратък – около 14–15 дни“.

По повод зрителски сигнал, че цената на гробно място се е променила от 125 лева преди Нова година на 125 евро през 2026 г., Христо Марков бе попитан дали това потвърждава страховете за механично удвояване на цените. „Излиза, че за държавата може, а за бизнеса не. Не е така“, категоричен бе той. Според него подобни увеличения често се базират на решения на общинските съвети, взети още в средата на предходната година. „В някои общини тогава са взети решения за вдигане на цени и такси включително за транспорт и услуги. Ние работим активно с областните управители и ще проверим конкретния случай с гробните места“, увери Марков.

Относно опитите за злоупотреби в преходния период, шефът на НАП даде пример за успешна намеса на институциите: „Ние спираме подобни практики, където ги установим. Имаше такъв случай с градския транспорт в Плевен – намесихме се и нещата бяха изгладени“.