Нападение срещу българското посолство в Скопие: счупено защитно стъкло, МВнР осъди акта

Нападението срещу българското посолство в Скопие е извършено в 12:20 ч. днес, съобщи българският посланик в Северна Македония Желязко Радуков в интервю за БНТ.

По думите му извършителят е заснет от охранителните камери, като целенасочено се приближава към входната врата с тежък, остър предмет, нанася удари и се оттегля в друга посока.

„Става въпрос за укрепено стъкло – витрина на входната врата. То е двойно, с прилично ниво на сигурност. Успял е да счупи само първото защитно стъкло и вероятно затова нападението не е продължило, тъй като е видял, че след това има още защитни системи“, обясни посланикът.

По случая Министерството на външните работи на България остро осъди нападението, като го определи като недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Радуков коментира и възможната връзка между инцидента и ескалацията на враждебната реторика:

„Не съм сигурен дали нападението е резултат от последната ескалация на говора на омразата и манипулация с истината по темата България. Дали човекът се е почувствал насърчен от този говор – това е безпредметно. Проблемът е, че броят на хора като него постоянно се увеличава именно заради този целенасочено създаван наратив“,

подчерта дипломатът.

Той акцентира и върху липсата на ефективна превенция:

„Безнаказаността на престъпленията срещу българската общност и срещу обекти, свързани с България, не допуска превенция. Напротив – показва на потенциалните извършители, че няма проблем с този тип поведение“,

заяви Радуков.

Посланикът припомни, че през последните години има редица тежки посегателства – включително стрелба и нападение с брадва, които или не са били ефективно разследвани, или са приключвали с минимални наказания.