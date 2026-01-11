НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 11.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Нападение срещу българското посолство в Скопие: счупено защитно стъкло, МВнР осъди акта

          0
          0
          Министерството на външните работи (МВнР)
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Нападението срещу българското посолство в Скопие е извършено в 12:20 ч. днес, съобщи българският посланик в Северна Македония Желязко Радуков в интервю за БНТ.

          - Реклама -

          По думите му извършителят е заснет от охранителните камери, като целенасочено се приближава към входната врата с тежък, остър предмет, нанася удари и се оттегля в друга посока.

          „Става въпрос за укрепено стъкло – витрина на входната врата. То е двойно, с прилично ниво на сигурност. Успял е да счупи само първото защитно стъкло и вероятно затова нападението не е продължило, тъй като е видял, че след това има още защитни системи“, обясни посланикът.

          По случая Министерството на външните работи на България остро осъди нападението, като го определи като недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

          Радуков коментира и възможната връзка между инцидента и ескалацията на враждебната реторика:

          „Не съм сигурен дали нападението е резултат от последната ескалация на говора на омразата и манипулация с истината по темата България. Дали човекът се е почувствал насърчен от този говор – това е безпредметно. Проблемът е, че броят на хора като него постоянно се увеличава именно заради този целенасочено създаван наратив“,
          подчерта дипломатът.

          Той акцентира и върху липсата на ефективна превенция:

          „Безнаказаността на престъпленията срещу българската общност и срещу обекти, свързани с България, не допуска превенция. Напротив – показва на потенциалните извършители, че няма проблем с този тип поведение“,
          заяви Радуков.

          Посланикът припомни, че през последните години има редица тежки посегателства – включително стрелба и нападение с брадва, които или не са били ефективно разследвани, или са приключвали с минимални наказания.

          „Това е притеснително. Не толкова за служителите на посолството, които съзнателно са избрали да работят тук, а най-вече за членовете на българската общност, които нямат защитата, с която разполагаме ние“,
          заключи българският посланик.

          Нападението срещу българското посолство в Скопие е извършено в 12:20 ч. днес, съобщи българският посланик в Северна Македония Желязко Радуков в интервю за БНТ.

          - Реклама -

          По думите му извършителят е заснет от охранителните камери, като целенасочено се приближава към входната врата с тежък, остър предмет, нанася удари и се оттегля в друга посока.

          „Става въпрос за укрепено стъкло – витрина на входната врата. То е двойно, с прилично ниво на сигурност. Успял е да счупи само първото защитно стъкло и вероятно затова нападението не е продължило, тъй като е видял, че след това има още защитни системи“, обясни посланикът.

          По случая Министерството на външните работи на България остро осъди нападението, като го определи като недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

          Радуков коментира и възможната връзка между инцидента и ескалацията на враждебната реторика:

          „Не съм сигурен дали нападението е резултат от последната ескалация на говора на омразата и манипулация с истината по темата България. Дали човекът се е почувствал насърчен от този говор – това е безпредметно. Проблемът е, че броят на хора като него постоянно се увеличава именно заради този целенасочено създаван наратив“,
          подчерта дипломатът.

          Той акцентира и върху липсата на ефективна превенция:

          „Безнаказаността на престъпленията срещу българската общност и срещу обекти, свързани с България, не допуска превенция. Напротив – показва на потенциалните извършители, че няма проблем с този тип поведение“,
          заяви Радуков.

          Посланикът припомни, че през последните години има редица тежки посегателства – включително стрелба и нападение с брадва, които или не са били ефективно разследвани, или са приключвали с минимални наказания.

          „Това е притеснително. Не толкова за служителите на посолството, които съзнателно са избрали да работят тук, а най-вече за членовете на българската общност, които нямат защитата, с която разполагаме ние“,
          заключи българският посланик.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Дания пред „решаващ момент“ за Гренландия след нови намеци на Тръмп за използване на сила

          Красимир Попов -
          Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че страната ѝ е изправена пред „решаващ момент“ в дипломатическата битка за Гренландия, след като Доналд Тръмп отново намекна...
          Политика

          Румен Радев връчва първия мандат на ГЕРБ-СДС на 12 януари, предсрочните избори вече са на хоризонта

          Красимир Попов -
          Президентът Румен Радев в понеделник връчва на ПГ на ГЕРБ-СДС първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-ото Народно събрание, предаде...
          Крими

          Засякоха 21 пияни и 6 дрогирани шофьори за едно денонощие

          Владимир Висоцки -
          В рамките на специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, проведена през изминалия ден, органите на реда са проверили общо...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions