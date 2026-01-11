Нападение срещу българското посолство в Скопие: счупено защитно стъкло, МВнР осъди акта

Нападението срещу българското посолство в Скопие е извършено в 12:20 ч. днес, съобщи българският посланик в Северна Македония Желязко Радуков в интервю за БНТ.
- Реклама -
По думите му извършителят е заснет от охранителните камери, като целенасочено се приближава към входната врата с тежък, остър предмет, нанася удари и се оттегля в друга посока.
По случая Министерството на външните работи на България остро осъди нападението, като го определи като недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.
Радуков коментира и възможната връзка между инцидента и ескалацията на враждебната реторика:
Той акцентира и върху липсата на ефективна превенция:
Посланикът припомни, че през последните години има редица тежки посегателства – включително стрелба и нападение с брадва, които или не са били ефективно разследвани, или са приключвали с минимални наказания.
Нападението срещу българското посолство в Скопие е извършено в 12:20 ч. днес, съобщи българският посланик в Северна Македония Желязко Радуков в интервю за БНТ.
- Реклама -
По думите му извършителят е заснет от охранителните камери, като целенасочено се приближава към входната врата с тежък, остър предмет, нанася удари и се оттегля в друга посока.
По случая Министерството на външните работи на България остро осъди нападението, като го определи като недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.
Радуков коментира и възможната връзка между инцидента и ескалацията на враждебната реторика:
Той акцентира и върху липсата на ефективна превенция:
Посланикът припомни, че през последните години има редица тежки посегателства – включително стрелба и нападение с брадва, които или не са били ефективно разследвани, или са приключвали с минимални наказания.