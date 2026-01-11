Европейският съюз изразява сериозна загриженост относно възможността президентът на САЩ Доналд Тръмп да придобие контрол над Гренландия като част от по-широка сделка, засягаща Украйна. Позовавайки се на свои източници, изданието Politico съобщава, че в Брюксел нарастват опасенията от подновения натиск на Вашингтон.

Когато страните членки на НАТО се договориха да увеличат разходите си за отбрана през изминалото лято, те обсипаха Тръмп с похвали, надявайки се, че дипломатичното ласкателство ще гарантира ангажимента му към алианса. Оказва се обаче, че американският президент е стигнал до различно заключение – че натискът и заплахите са най-ефективният инструмент за влияние над съюзниците. Именно тази тактика той прилага сега в стремежа си да принуди Дания да продаде най-големия остров в света на Съединените щати, демонстрирайки явна враждебност.

„Той накара всички тези страни да платят справедливата си част за сигурността на НАТО и го направи чрез страх и чиста сила на волята“, коментира високопоставен служител на Белия дом, запазил анонимност. „Той се оказа прав по този въпрос и ще се окаже прав и по този.“

Европа вече направи значителни отстъпки пред Вашингтон. Освен повишените разходи за отбрана, европейската коалиция пое изцяло финансовата тежест за подкрепата на Украйна с милиарди долари, а ЕС прие 15-процентно американско мито върху повечето европейски стоки, за да предотврати ескалация на търговския конфликт.

Амбициите на Тръмп към Гренландия, подкрепяни от висши сътрудници, се засилиха непосредствено след успешната военна операция за отстраняване на венецуелския диктатор Николас Мадуро.

„Това е много ефективно послание“, отбелязва служителят на Белия дом. „Сега всички знаят, че Америка не си играе, особено в момента.“

Самият Тръмп заяви пред журналисти в Белия дом, че поемането на контрола над територията е неизбежно:

„Ще направим нещо по отношение на Гренландия, дали им харесва или не, защото ако не го направим, Русия или Китай ще завземат Гренландия, а ние не искаме да имаме Русия или Китай за съседи“, категоричен бе президентът. „Бих искал да сключим сделка по лесния начин, но ако не го направим по лесния начин, ще го направим по трудния начин.“

Дания управлява Гренландия от около 300 години. Исторически прецедент за сделка има – през 1916 г. САЩ признават интересите на Копенхаген на острова в замяна на Датските Западни Индии (днешните Американски Вирджински острови).

Датските власти, заедно с шестима европейски лидери, излязоха със съвместно изявление, подчертавайки, че Дания и Гренландия са тези, които „решават въпросите, отнасящи се до Дания и Гренландия“. Въпреки това, напрежението расте преди срещата на държавния секретар Марко Рубио с датския му колега във Вашингтон. Според източници, Рубио е уверил законодателите, че целта е покупка, а не незабавна военна операция.

Стилът на Тръмп не е непознат за Европа. Още на срещата на върха на НАТО в Брюксел през 2018 г. той заплаши с напускане на алианса. Руската инвазия в Украйна през 2022 г. и опасенията от оттегляне на САЩ в крайна сметка принудиха страните членки да увеличат военните си бюджети.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас изрази тревогата на съюза:

„Посланията, които чуваме относно Гренландия, са изключително обезпокоителни“, заяви Калас в Кайро. „Проведохме дискусии сред европейците дали това е реална заплаха и ако е така, какъв би бил нашият отговор?“

В опит да намери лобистка подкрепа, датското посолство нае компанията Mercury Public Affairs, свързана с началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс. По време на срещи в Конгреса, датският посланик Йеспер Мьолер Сьоренсен и представителят на Гренландия Якоб Исбосетсен „изразиха отвореност да обсъдят всяка мярка, която би подобрила сигурността на Съединените щати, като същевременно зачитат суверенитета на Кралство Дания“, съобщи конгресменът Майк Флъд.

За сравнение, по време на Студената война САЩ поддържаха 10 000 войници и множество бази в Гренландия, докато днес разполагат с една база и около 200 военни.