      неделя, 11.01.26
          Напрежение в БСП: Защитници на Зафиров предупреждават за опасност от вътрешни борби

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Националният съвет на БСП взе решение за провеждане на партиен конгрес през февруари с цел избор на нов лидер, но позициите в защита на настоящия председател Атанас Зафиров остават устойчиви. Зафиров заемаше поста вицепремиер в подалото оставка правителство на Росен Желязков и е пряко свързан с политическия компромис, който постави левицата в съюз с ГЕРБ и ДПС.

          В редиците на столетницата се оформят разнопосочни мнения относно тайминга на конгреса. Членът на Националния съвет Александър Симов коментира пред БНТ, че по-разумният подход е бил форумът да се организира след предсрочните избори, в „една много по-спокойна обстановка“. Той определи като парадоксално търсенето на нов лидер, след като съветът е дал положителна оценка за участието на БСП във властта.

          „Един конгрес би разпилял силите на БСП, тъй като сме заплашени от това да се отдадем на любимия си спорт, който в последните години изпи нашите сили, а именно тези вечни вътрешнопартийни боричкания, които опитно видяхме, че ни докараха от политическа сила, която се бореше за първото място до пета политическа сила и продължава да ни пречи“, заяви Симов.

          Скептицизъм изрази и Валери Жаблянов пред Нова Нюз, като подчерта, че изборът на председател не е процес, който може да се реализира качествено за две или три седмици. „Рискуваме да отидем в някакво самоцелно упражнение в търсене на някакъв нов човек“, предупреди той, като не изключи възможността конгресът да запази Зафиров на поста.

          На противоположна позиция застана заместник-председателят на партията Иван Таков, който настоява за промяна. Пред БНТ той призна, че партията е постигнала успехи в управлението, но е допуснала и грешки, които трябва да бъдат дискутирани. Таков, който ще оглави комисията за написване на предизборната платформа, смята, че форумът ще даде нов импулс на социалистите.

          Зам.-шефът на БСП бе категоричен, че партията трябва да работи за „демонтиране на неолибералната държава и замяната й със социална такава“. Той подчерта, че левицата е тази, която „трябва да представлява и защитава тези, които не притежават средствата за производство“, допълвайки: „Класовата борба все още не е изчерпана“.

          Относно коалиционните действия с ГЕРБ, Таков защити решението. „По-добре е, че се опитахме да направим редовно правителство с политическия ни опонент, отколкото да стоим отстрани и да гледаме как се срутва държавата“, заключи той.

