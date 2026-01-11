НА ЖИВО
      неделя, 11.01.26
          - Реклама -
          Наводнения в Косово: Щети, отлагания на учебния срок и повишен риск от нови наводнения

          Снимка: Narcis Drevinja.
          Красимир Попов
          Агенцията за управление на извънредни ситуации на Косово (AME) съобщи, че в някои части на страната са регистрирани наводнения, но с началото на сняг рискът от нови наводнения значително намалява. Публикуваният доклад обхваща периода от 22:00 часа на 10 януари до 08:00 часа на 11 януари.

          Няколко общини в страната, сред които Малишева и Фуше, са отложили началото на втория учебен срок. Министерството на образованието вече бе изместило старта на занятията за 12 януари заради щетите от наводненията. Община Малишева отложи началото на учебния срок с два дни до 14 януари, а в Фуше занятията ще започнат едва на 19 януари.

          „Наводненията доведоха до отлагане на началото на учебния срок в няколко общини,“ посочи докладът.

          По информация от Община Пея, пет къщи са застрашени от наводнение и на място е предприета намеса. Пътят към Ругово е проходим, но с повишено внимание, а пътят към Черна гора е проходим само за леки автомобили. В Джаковица ситуацията е спокойна, но в село Вогова е имало блокиране на пътя поради свлачище.

          В столицата Прищина на пътя към Чаглавица и в подлеза е имало разлив, като основните наводнения са причинени от запушени канализационни системи.

          В Косово поле са регистрирани наводнения в селата Лисмир, Кузмин и Велика Слатина. В Обилич наводненията са отчетени при изхода на магистралата в село Мазгит, както и на няколко други пътни участъка. В община Глоговац също са докладвани наводнения в няколко района.

          Други засегнати региони включват Грачаница, Липян, Подуево и Щиме, които също са изпитали сериозни наводнения.

          „Наводненията са причинили щети на частна собственост и пътна инфраструктура.“

          В Митровица нивото на реката се е повишило след дъждовете, като властите са установили риск от излизане на реката Ситница от коритото си.

          Възможността за нови наводнения продължава да бъде заплаха в следващите дни, а властите продължават с усилията за предотвратяване на щетите.

