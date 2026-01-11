Николас Мадуро: „Чувстваме се добре. Ние сме бойци“

Сваленият от власт венецуелски президент Николас Мадуро е заявил, че се „чувства добре“ в американския затвор, където заедно със съпругата си Силия Флорес очаква съдебен процес, предаде АФП, позовавайки се на изявление на сина му.

„Чувстваме се добре. Ние сме бойци“,

заявява Мадуро в послание, цитирано от неговия син Николас Мадуро Гера, депутат и активен представител на управляващата партия PSUV. - Реклама -

Видеото с изявлението е разпространено именно от PSUV, като в него се подчертава, че бившият държавен глава и съпругата му са в добро физическо и психическо състояние, въпреки задържането им в Съединените щати.