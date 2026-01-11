НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 11.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Николас Мадуро: „Чувстваме се добре. Ние сме бойци“

          0
          24
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Сваленият от власт венецуелски президент Николас Мадуро е заявил, че се „чувства добре“ в американския затвор, където заедно със съпругата си Силия Флорес очаква съдебен процес, предаде АФП, позовавайки се на изявление на сина му.

          „Чувстваме се добре. Ние сме бойци“,
          заявява Мадуро в послание, цитирано от неговия син Николас Мадуро Гера, депутат и активен представител на управляващата партия PSUV.

          - Реклама -

          Видеото с изявлението е разпространено именно от PSUV, като в него се подчертава, че бившият държавен глава и съпругата му са в добро физическо и психическо състояние, въпреки задържането им в Съединените щати.

          Сваленият от власт венецуелски президент Николас Мадуро е заявил, че се „чувства добре“ в американския затвор, където заедно със съпругата си Силия Флорес очаква съдебен процес, предаде АФП, позовавайки се на изявление на сина му.

          „Чувстваме се добре. Ние сме бойци“,
          заявява Мадуро в послание, цитирано от неговия син Николас Мадуро Гера, депутат и активен представител на управляващата партия PSUV.

          - Реклама -

          Видеото с изявлението е разпространено именно от PSUV, като в него се подчертава, че бившият държавен глава и съпругата му са в добро физическо и психическо състояние, въпреки задържането им в Съединените щати.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Мащабен горски пожар изпепели над 5500 хектара в южна Аржентина

          Красимир Попов -
          Мащабен горски пожар в южната част на Аржентина е унищожил над 5500 хектара, докато стотици пожарникари и доброволци се борят да овладеят огъня, който...
          Общество

          Нови антиправителствени протести разтърсиха Техеран въпреки репресиите и спирането на интернет

          Красимир Попов -
          Антиправителствени протести избухнаха отново в Техеран вечерта на 10 януари, въпреки продължаващото спиране на интернет и засилените действия на силите за сигурност. Демонстрациите, започнали...
          Политика

          Тръмп защити приходите от венецуелски петрол със извънредна заповед

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа извънредна изпълнителна заповед, с която поставя под защита средства, държани в Съединените щати и получени от продажбата на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions