      неделя, 11.01.26
          Футбол

          Нов шок за Ливърпул – Конър Брадли няма да играе до края на кампанията

          От клуба все още не са разяснили какъв точно вид е травмата на бранителя

          Снимка: gol.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Бранителят на Ливърпул Конър Брадли ще пропусне остатъка на сезона поради сериозна травма на коляното, която получи при ремито 0:0 срещу Арсенал.

          22-годишният десен бек ще се подложи на операция. Той ще пропусне и плейофите на Северна Ирландия за участие на Мондиала.

          По всяка вероятност става въпрос за скъсани връзки.

          От клуба анонсираха травмата и операцията му, но не обявиха за каква точно контузия става на въпрос.

          Това е голям удар за клуба, тъй като той бе важна част от защитната схема на „червените“ през този сезон.

