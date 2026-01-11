Нов шок за Ливърпул – Конър Брадли няма да играе до края на кампанията

Бранителят на Ливърпул Конър Брадли ще пропусне остатъка на сезона поради сериозна травма на коляното, която получи при ремито 0:0 срещу Арсенал.
22-годишният десен бек ще се подложи на операция. Той ще пропусне и плейофите на Северна Ирландия за участие на Мондиала.
По всяка вероятност става въпрос за скъсани връзки.
От клуба анонсираха травмата и операцията му, но не обявиха за каква точно контузия става на въпрос.
Това е голям удар за клуба, тъй като той бе важна част от защитната схема на „червените“ през този сезон.
