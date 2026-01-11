Нови антиправителствени протести разтърсиха Техеран въпреки репресиите и спирането на интернет

Антиправителствени протести избухнаха отново в Техеран вечерта на 10 януари, въпреки продължаващото спиране на интернет и засилените действия на силите за сигурност. Демонстрациите, започнали преди две седмици заради тежката икономическа ситуация, се превърнаха в най-сериозното предизвикателство за иранските власти от повече от три години.
Протестиращи се събраха в северни квартали на столицата, където изстрелваха фойерверки, удряха тенджери и скандираха лозунги в подкрепа на свалената монархия. Кадри, проверени от АФП, показват антиправителствени скандирания и в други части на града.
По данни на правозащитни организации, най-малко 51 души са загинали, като се предупреждава, че реалният брой на жертвите може да е значително по-висок.
Реза Пахлави, син на сваления ирански шах, който живее в САЩ, призова за по-целенасочени действия през уикенда, след като приветства масовите демонстрации на 9 януари.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е „готов да помогне“ на протестното движение, докато върховният лидер на Иран Али Хаменей обвини Съединените щати в подстрекаване на безредиците.
Европейският съюз осъди насилието срещу демонстрантите и призова за сдържаност.
Междувременно властите в Техеран затегнаха мерките за сигурност, а армията предупреди, че ще защитава националния ред срещу „враждебни сили“. Въпреки това протестиращите продължават да излизат по улиците, определяйки случващото се като „цената преди победата на народа“.
