      неделя, 11.01.26
          ООН призовава Иран да прояви сдържаност при репресиите срещу протестиращите

          Снимка: БГНЕС
          Генералният секретар на Организацията на обединените нации (ООН) Антонио Гутериш заяви, че е „шокиран“ от съобщенията за насилие срещу протестиращи в Иран и призова правителството да прояви сдържаност.

          „Гутериш е шокиран от информацията за насилие и прекомерна употреба на сила от страна на иранските власти срещу протестиращи“, заяви неговият говорител Стефан Дюжарик.

          Той добави, че Генералният секретар на ООН призовава „да се прояви максимална сдържаност и властите да се въздържат от ненужна или непропорционална употреба на сила“.

