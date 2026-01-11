ООН призовава Иран да прояви сдържаност при репресиите срещу протестиращите

Генералният секретар на Организацията на обединените нации (ООН) Антонио Гутериш заяви, че е „шокиран“ от съобщенията за насилие срещу протестиращи в Иран и призова правителството да прояви сдържаност.
Той добави, че Генералният секретар на ООН призовава „да се прояви максимална сдържаност и властите да се въздържат от ненужна или непропорционална употреба на сила“.
Генералният секретар на Организацията на обединените нации (ООН) Антонио Гутериш заяви, че е „шокиран“ от съобщенията за насилие срещу протестиращи в Иран и призова правителството да прояви сдържаност.
Той добави, че Генералният секретар на ООН призовава „да се прояви максимална сдържаност и властите да се въздържат от ненужна или непропорционална употреба на сила“.