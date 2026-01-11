В един от най-големите градове в Унгария бяха предприети решителни мерки срещу визуалната политическа агитация. Кметът на населеното място, който е представител на опозицията, разпореди незабавното премахване на билбордове, съдържащи антиевропейски и антиукраински послания.

Административният ход стана възможен след изтичането на съществуващите договори за ползване на рекламните площи. Вместо да поднови контрактите при старите условия, общинската управа подписа ново споразумение, което изрично изключва разполагането на политически реклами в бъдеще.

Тази инициатива на местната власт е получила одобрението на гражданите. Според наблюдатели, решението на общината може да се превърне в значим прецедент и модел за подражание и за други градове в страната.