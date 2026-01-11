Унгарският премиер и лидер на „Фидес“ Виктор Орбан представи ключовите приоритети на своята партия по време на конгреса на политическата сила. В своята програмна реч той очерта мира, сигурността, развитието и националното единство като основни стълбове на управлението, като съобщи, че листите и водачът на коалицията „Фидес“-КДНП ще бъдат обявени до 20 февруари.

Въпреки че е на поста министър-председател от две десетилетия, Орбан заяви, че се чувства „готов за задачата“. Той подходи с хумор към темата за годините си, отбелязвайки, че се намира „в най-добрата възраст“ в сравнение с редица други световни лидери. Премиерът припомни изборните успехи на партията, включващи четири поредни победи на парламентарни избори с конституционно мнозинство, доминация на местния вот през последните 20 години и спечелването на всички избори за Европейски парламент след влизането на Унгария в ЕС.

По отношение на кадровата политика, Виктор Орбан отхвърли максимата, че „печелившият отбор не се пипа“, като вместо това заложи на концепцията за постоянно обновление. Той увери, че смяната на поколенията в редиците на „Фидес“ се извършва организирано и с единомислие, а кандидатите са подготвени да гарантират сигурността на страната. Орбан изтъкна „бойното другарство“ като фундамент на партията, заявявайки, че само вътрешно единна сила може да обедини нацията, и се обяви против лъжата и цинизма в политиката.

Като успехи на своето управление унгарският лидер посочи създаването на общество, базирано на труда, въвеждането на първата в Европа семейна данъчна система и защитата на децата от „джендър идеологията“. Той изрази увереност в капацитета на коалицията, заявявайки, че разполагат с кадри за съставянето на две пълни правителства.

Орбан отправи остри критики към Брюксел по темата за миграцията, определяйки я като необратим процес за държавите, които са я допуснали. Според него целта на европейската бюрокрация е да превърне Европа в имигрантски континент, което я прави враг на християнската цивилизация. Премиерът бе категоричен, че финансовите санкции срещу Унгария са по-малкото зло в сравнение с последиците от превръщането ѝ в имигрантска държава.

В речта си той атакува и опозиционните сили „Тиса“ и Демократичната коалиция (ДК), предупреждавайки, че подкрепата за тях е подкрепа за войната, миграцията и „джендър политиката“. Орбан изрази опасения, че ЕС се опитва да въвлече Унгария във военна икономика и да я задължи да финансира конфликта в Украйна, което би натежало на бъдещите поколения.

Кулминацията на изказването му бе формулировката за предстоящия вот. Според премиера изборите през 2026 г. ще бъдат решаващ избор между „унгарския път на мира“ и „брюкселския път на войната“. Той посочи икономическия растеж, ръста на минималната заплата и инвестициите като доказателство за успеха на „унгарския път“.

Виктор Орбан завърши с призив за дисциплина и единство, подчертавайки, че залогът не е просто поредният мандат, а бъдещето на унгарската нация.