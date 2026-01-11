Отлично начало на годината за Арина Сабаленка

Арина Сабаленка защити титлата си в Бризбън. Беларускинята спечели WTA 500 турнира в Куинсленд след успех над Марта Костюк с 6-4, 6-3. Световната №1 показа колебания, като пропиля аванс от 3-0 в първата част, но въпреки това се представи на ниво и завърши турнира без загубен сет.

Двубоят започна отлично за Сабаленка, която проби още в самото начало и поведе с 3-0. Впоследствие обаче Костюк заигра по-агресивно и се възползва от няколко грешки на своята опонентка. Това позволи на украинката да възстанови равенството, което се запази до 4-4. Сабаленка си върна водачеството с подаване на нула, след което няколко отлични атаки с бекхенд по правата ѝ помогнаха да стигне до решаващ брейк за 6-4.

Вторият сет започна така, както и първият – с преднина от 3-0 за Сабаленка. Шампионката обаче показа, че си е взела поука от случилото се в първата част. Световната №1 продължи да бъде солидна до края и съхрани натрупаната разлика, надделявайки с 6-4, 6-3 след 1 час и 19 минути на корта.