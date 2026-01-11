НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 11.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Почина бившият областен управител на Смолян и старейшина на ГЕРБ Стефан Стайков

          0
          14
          СНИМКА; БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          На 71-годишна възраст почина инж. Стефан Стайков, който заемаше поста областен управител на Смолян през 2009 г. Тъжната новина бележи края на пътя на една от уважаваните фигури в регионалните структури на ГЕРБ.

          - Реклама -

          Стефан Стайков е роден на 15 ноември 1938 г. в Смолян. Той завършва висше инженерно образование в София, след което започва професионалната си кариера в „Геоложки проучвания (Северни Родопи)“ в Асеновград и в рудник „Герзовица“, част от ДСО „Минстрой“ – Мадан. През 1975 г. поема поста на технически директор, а впоследствие и директор на стопанско обединение „Булгаргеомин“ в Алжир.

          Значителна част от живота на Стайков – 34 години, преминава в страните от Магреба (Алжир, Мароко и Тунис). Там той ръководи изпълнението на над 900 сондажа в пустинята. През 1993 г. основава частната компания „Мегафор“ в Казабланка, специализирана в хидрогеоложки и геотехнически дейности. След 2009 г. инженерът се завръща окончателно в България, като поверява развитието на бизнеса в Африка на своите синове.

          В обществения живот на Смолян Стайков бе познат като областен ръководител на старейшините на ГЕРБ и общински съветник в местния парламент. Колегите и съгражданите му ще го запомнят с неговите лидерски умения и характерното му чувство за хумор, с което умееше да разведрява напрегнатите ситуации.

          Поклонението пред паметта на Стефан Стайков ще се състои на 11 януари от 10:00 часа в храм „Св. Висарион Смолянски“.

          На 71-годишна възраст почина инж. Стефан Стайков, който заемаше поста областен управител на Смолян през 2009 г. Тъжната новина бележи края на пътя на една от уважаваните фигури в регионалните структури на ГЕРБ.

          - Реклама -

          Стефан Стайков е роден на 15 ноември 1938 г. в Смолян. Той завършва висше инженерно образование в София, след което започва професионалната си кариера в „Геоложки проучвания (Северни Родопи)“ в Асеновград и в рудник „Герзовица“, част от ДСО „Минстрой“ – Мадан. През 1975 г. поема поста на технически директор, а впоследствие и директор на стопанско обединение „Булгаргеомин“ в Алжир.

          Значителна част от живота на Стайков – 34 години, преминава в страните от Магреба (Алжир, Мароко и Тунис). Там той ръководи изпълнението на над 900 сондажа в пустинята. През 1993 г. основава частната компания „Мегафор“ в Казабланка, специализирана в хидрогеоложки и геотехнически дейности. След 2009 г. инженерът се завръща окончателно в България, като поверява развитието на бизнеса в Африка на своите синове.

          В обществения живот на Смолян Стайков бе познат като областен ръководител на старейшините на ГЕРБ и общински съветник в местния парламент. Колегите и съгражданите му ще го запомнят с неговите лидерски умения и характерното му чувство за хумор, с което умееше да разведрява напрегнатите ситуации.

          Поклонението пред паметта на Стефан Стайков ще се състои на 11 януари от 10:00 часа в храм „Св. Висарион Смолянски“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Разкриха схема за фалшиви евробанкноти в бензиностанция във Вълчедръм

          Георги Петров -
          Полицията в област Монтана разследва криминален случай, свързан с разпространението на неистински парични знаци. Фалшивите банкноти са засечени по време на вътрешна ревизия в...
          Политика

          Борисов: Убеден съм, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори

          Красимир Попов -
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви по време на визитата си в Монтана, че партията му е преминала през сериозни изпитания, но е запазила...
          Инциденти

          Затвориха АМ „Марица“ край Хасково заради преобърнат полски тир

          Красимир Попов -
          Автомагистрала „Марица“ е временно затворена за движение след пътнотранспортно произшествие с товарен автомобил с полска регистрация. Тежкотоварният камион се е преобърнал малко преди 16:00 часа...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions