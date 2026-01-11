На 71-годишна възраст почина инж. Стефан Стайков, който заемаше поста областен управител на Смолян през 2009 г. Тъжната новина бележи края на пътя на една от уважаваните фигури в регионалните структури на ГЕРБ.

Стефан Стайков е роден на 15 ноември 1938 г. в Смолян. Той завършва висше инженерно образование в София, след което започва професионалната си кариера в „Геоложки проучвания (Северни Родопи)“ в Асеновград и в рудник „Герзовица“, част от ДСО „Минстрой“ – Мадан. През 1975 г. поема поста на технически директор, а впоследствие и директор на стопанско обединение „Булгаргеомин“ в Алжир.

Значителна част от живота на Стайков – 34 години, преминава в страните от Магреба (Алжир, Мароко и Тунис). Там той ръководи изпълнението на над 900 сондажа в пустинята. През 1993 г. основава частната компания „Мегафор“ в Казабланка, специализирана в хидрогеоложки и геотехнически дейности. След 2009 г. инженерът се завръща окончателно в България, като поверява развитието на бизнеса в Африка на своите синове.

В обществения живот на Смолян Стайков бе познат като областен ръководител на старейшините на ГЕРБ и общински съветник в местния парламент. Колегите и съгражданите му ще го запомнят с неговите лидерски умения и характерното му чувство за хумор, с което умееше да разведрява напрегнатите ситуации.

Поклонението пред паметта на Стефан Стайков ще се състои на 11 януари от 10:00 часа в храм „Св. Висарион Смолянски“.