      неделя, 11.01.26
          Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лиъм Росиниър направи летящ старт начело на Челси, след като неговият отбор разби Чарлтън Атлетик с 5:1 в третия кръг на ФА Къп. Резултатът обаче лъже за интригата в мача – домакините от Чемпиъншип се държаха достойно и дори върнаха интригата в началото на второто полувреме, преди класата и дългата скамейка на гостите да си кажат думата в заключителните минути. Това бе първа победа за Челси от 16 декември насам.

          Двубоят започна с ентусиазъм от страна на Чарлтън, които бяха подкрепяни от над 26 000 фенове – най-високата посещаемост на „Дъ Вали“ за ФА Къп от 50 години насам. Играта бе прекъсната за кратко в началото заради спешен медицински случай на трибуните.

          Челси владееше инициативата, но трудно пробиваше защитния блок на домакините. Вратарят на Чарлтън Маниън направи добри спасявания срещу Гитенс и Ачимпонг. „Сините“ успяха да отключат вратата едва в дълбокото добавено време на първата част. След центриране на Кайседо, топката стигна до младия Йорел Хато, който с мощен удар от воле от границата на наказателното поле вкара дебютния си гол за клуба – 0:1.

          Втората част започна ударно. В 50-ата минута Тосин Адарабиойо удвои преднината на гостите, засичайки отблизо след фаул. Чарлтън обаче отказа да се предаде. В 56-ата минута бившият юноша на Челси Майлс Либърн наказа грешка в защитата на „сините“ и намали на 1:2, взривявайки трибуните.

          Надеждите на домакините бяха попарени бързо. В 62-ата минута Марк Гиу се възползва от разбъркване след удар на Буонаноте и вкара на празна врата за 1:3.

          В последните минути Росиниър пусна в игра тежката артилерия, което доведе до разгром. В 90+1 минута резервата Педро Нето направи страхотен солов пробив, финтира защитник и вкара за 1:4. Две минути по-късно Естевао си изработи дузпа след пробив през центъра. Зад топката застана Енцо Фернандес (90+3′), който оформи крайното 1:5.

