      неделя, 11.01.26
          Крими

          Разкриха схема за фалшиви евробанкноти в бензиностанция във Вълчедръм

          Снимка: БГНЕС
          Полицията в област Монтана разследва криминален случай, свързан с разпространението на неистински парични знаци. Фалшивите банкноти са засечени по време на вътрешна ревизия в бензиностанция, намираща се в град Вълчедръм. Управителят на обекта е установил нередността и незабавно е предал на органите на реда както банкнотите, така и записите от охранителните камери.

          Разследването разкрива схема, при която служител на бензиностанцията е извършвал подмяна на оборотните средства. В продължение на три нощни смени той е заменял по една истинска банкнота с фалшива. Става въпрос за купюри с номинал от 50 евро.

          Гл. инспектор Георги Петков, началник на РУ – Лом, поясни механизма на престъплението пред БНТ: „Всъщност служител на същата бензиностанция в продължение на няколко нощни смени е успял да подмени тези три банкноти – по една в три поредни смени, като се касае за 4 банкноти. Четвъртата е пусната в обращение в един магазин, най-вероятно след това е някъде в търговската мрежа, за съжаление.“

          По данни на полицията, пътят на парите води към жител на квартал „Кошарник“ в Монтана. Служителят на бензиностанцията се сдобил с фалшификатите чрез свой приятел, който от своя страна ги получил от въпросния гражданин на областния град. При извършените процесуални действия у лицето от Монтана са открити още 750 евро, за които е назначена експертиза, за да се установи автентичността им.

          „Лицата, които са разпространили, сме ги установили. Сега целта е да видим откъде са, кой ги е произвеждал, как са попаднали при нас, има ли още. Ако може да ги изземем“, коментира още гл. инспектор Петков.

          Разкриването на престъплението е станало възможно благодарение на бдителността на управителката на обекта Мариола Цветкова. Тя е засякла ментетата при отчитането на оборота.

          „Имаме машинка да гледаме банкнотите, като ги отчитам парите и ги проверявам“, споделя Цветкова.

          Местните жители във Вълчедръм изразяват притеснение, че трудно биха различили фалшификатите, тъй като качеството им е високо.

          „Они са почти еднакви, по кво да ги разпознаеш? По какво? Ние не сме ги ползвали тия евро и затова откъде че го знаеме?“, коментират хората в града.

          В същото време в квартал „Кошарник“ в Монтана, откъдето е установен първоизточникът на банкнотите, жителите твърдят, че не са запознати със случая: „Абсолютно нищо не знам, слушаме по телевизията, че се случват такива неща, но нищо друго.“

          По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Монтана. Към момента няма задържани лица, а работата по изясняване на пълната престъпна верига продължава.

