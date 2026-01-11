Румен Радев връчва първия мандат на ГЕРБ-СДС на 12 януари, предсрочните избори вече са на хоризонта

Президентът Румен Радев в понеделник връчва на ПГ на ГЕРБ-СДС първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-ото Народно събрание, предаде репортер на БГНЕС.
До тази процедура се стигна след като правителството на Росен Желязков с мандатоносител ГЕРБ-СДС, съставено в коалиция с „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН) и първоначално подкрепяно от „Алианс за права и свободи“ (АПС), подаде оставка. Причината бяха многохилядните протести в страната, които първоначално започнаха заради параметрите на Проекта на Държавен бюджет за 2026 г., а впоследствие прераснаха в открито антиправителствени.
След оставката се задейства конституционната процедура по консултации при държавния глава, проведени в периода 15 – 19 декември 2025 г.
Първа с президента се срещна Деница Сачева, заместник-председател на най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Тя се яви сама, без други представители на формацията, което провокира Радев да заяви, че „мъжете се крият зад жени“.
Тя изтъкна, че 7 от общо 11 служебни правителства в прехода са назначени от Радев, и обясни защо ГЕРБ-СДС е влязла в коалиция с БСП-ОЛ и ИТН – за да се спре „спиралата от избори“ и да се осигури „глътка стабилност“.
От своя страна Радев отвърна, че:
Сачева подчерта, че ГЕРБ-СДС ще поеме своята отговорност, а промени в Изборния кодекс са възможни, ако се формира съответното парламентарно мнозинство.
След това президентът проведе консултации с „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), а в следващите дни – с „Възраждане“, „ДПС – Ново начало“, БСП-Обединена левица, ИТН, АПС, МЕЧ и „Величие“.
От срещите се очертаха два ясни извода:
предсрочните парламентарни избори са практически неизбежни, както и необходимостта от промени в изборното законодателство, като опозиционните формации настояха за 100% машинно гласуване.
След края на консултациите Радев обобщи, че доверието в 51-ото НС е изчерпано, диалогът е разрушен, а изборите вече са на хоризонта. Той настоя партиите да изпълнят ангажимента си за машинно гласуване с електронно отчитане и контролно преброяване на разписките, и съобщи, че ще връчи първия мандат след Нова година.
На 6 януари 2026 г. президентът обяви, че ще връчи мандата възможно най-скоро, а на 9 януари стана ясно и точно кога – 12 януари от 10:00 ч.
Реакция последва от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви от Враца:
Борисов призна, че партията е понесла „много щети“ от досегашната коалиция, но я определи като „абсурдна коалиция на малцинството“, която според него е постигнала стратегическите си цели, добавяйки, че „по-успешно управление от последните 11 месеца не е имало в последните десетилетия“.
И ПП-ДБ заявиха, че ще върнат мандата веднага, ако той им бъде връчен. Това обявиха съпредседателите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, които посочиха, че пролетта – и по-конкретно краят на март – е най-разумният период за избори, макар решението да е в правомощията на президента.
Ако ГЕРБ-СДС не реализира мандата, той ще бъде връчен на ПП-ДБ, а при провал и на втория опит остава открит въпросът коя формация ще получи третия мандат и колко бързо той ще бъде върнат неизпълнен.
При сценарий със служебно правителство, по новите конституционни правила Радев трябва да избере премиер от т.нар. „домова книга“. В нея влизат председателят на НС Рая Назарян, управителят на БНБ Димитър Радев, неговият заместник Андрей Гюров, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и омбудсманът Велислава Делчева и заместничката ѝ Мария Филипова. В публичното пространство вече е известно, че Рая Назарян и Димитър Радев няма да приемат поста служебен премиер.
Ти ако слушаш бойко как се хвали за наааай-успешното управление,значи реално е пълна катастрофа,и защо си хвърлиха оставката току преди еврото?Провал,продажничество и лакейско блюдолизничество пред щенията на Брюксел,да ни ограби депозита за валутния борд от десетки милиарди,два това злато армаган,отказ от националната валута,гаранция за украинския заем,милиарди за фонда на урсула за въоръжаване,няма бюджет,а има евро,изобщо хаос и напрежение ,несигурност и очакване на световни и местни катаклизми.