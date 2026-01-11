НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 11.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Русе обяви 12 януари за неучебен ден заради студа, паркирането става безплатно

          0
          71
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Датата 12 януари е обявена за неучебен ден за всички училища на територията на община Русе. Мярката е наложена след детайлен анализ на метеорологичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и преценка на рисковете, породени от очакваните екстремно ниски температури. Прогнозите сочат стойности между минус 9 и минус 14 градуса, като за областта е в сила предупредителен жълт код за студено време.

          - Реклама -

          Основната причина за преустановяването на учебните занятия е опазването на здравето и безопасността на учениците. Придвижването до учебните заведения в условия на трайни минусови температури крие сериозни рискове. Очакват се заледявания, а наличната снежна покривка ще се задържи. Съществува опасност от счупвания на клони и скъсване на електропроводи заради натрупания сняг, както и от падащи ледени висулки. Обстановката ще бъде усложнена допълнително от умерен до временно силен вятър от запад и северозапад, който се очаква следобед и вечерта.

          За да се подпомогне процесът по снегопочистване и да се осигури по-добра проходимост на уличната мрежа, на 12 януари всички общински паркинги в Русе ще бъдат безплатни. Тази стъпка има за цел да облекчи работата на специализираната техника и да оптимизира организацията на движението, като фокусът на почистващите фирми е насочен и към второстепенната пътна мрежа.

          Всички отговорни служби функционират в режим на пълна готовност. „Консорциум Еко Русе Груп“ ДЗЗД оперира с десет снегорина в кварталите, като едновременно с това се извършва ръчно почистване на тротоарите. ОП „Паркстрой“ обработва парковите алеи, паркингите и Централната градска част, използвайки един трактор, два багера и два снегорина. Приоритет в дейностите имат подходите към лечебните заведения, центровете за Спешна помощ, спирките на градския транспорт, индустриалните зони, детските градини и училищата. Входно-изходните точки на града се поддържат от фирма „Пътинженеринг“, а за общинските пътища отговаря „Берус“.

          Според метеорологичните данни времето ще остане студено и във вторник, като сутрешните температури ще се понижат още, а дневните ще отбележат незначителен ръст. Очаква се увеличение на облачността в Северна България и възможни слаби превалявания от сняг. Постепенно и бавно затопляне се прогнозира към средата на седмицата.

          Датата 12 януари е обявена за неучебен ден за всички училища на територията на община Русе. Мярката е наложена след детайлен анализ на метеорологичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и преценка на рисковете, породени от очакваните екстремно ниски температури. Прогнозите сочат стойности между минус 9 и минус 14 градуса, като за областта е в сила предупредителен жълт код за студено време.

          - Реклама -

          Основната причина за преустановяването на учебните занятия е опазването на здравето и безопасността на учениците. Придвижването до учебните заведения в условия на трайни минусови температури крие сериозни рискове. Очакват се заледявания, а наличната снежна покривка ще се задържи. Съществува опасност от счупвания на клони и скъсване на електропроводи заради натрупания сняг, както и от падащи ледени висулки. Обстановката ще бъде усложнена допълнително от умерен до временно силен вятър от запад и северозапад, който се очаква следобед и вечерта.

          За да се подпомогне процесът по снегопочистване и да се осигури по-добра проходимост на уличната мрежа, на 12 януари всички общински паркинги в Русе ще бъдат безплатни. Тази стъпка има за цел да облекчи работата на специализираната техника и да оптимизира организацията на движението, като фокусът на почистващите фирми е насочен и към второстепенната пътна мрежа.

          Всички отговорни служби функционират в режим на пълна готовност. „Консорциум Еко Русе Груп“ ДЗЗД оперира с десет снегорина в кварталите, като едновременно с това се извършва ръчно почистване на тротоарите. ОП „Паркстрой“ обработва парковите алеи, паркингите и Централната градска част, използвайки един трактор, два багера и два снегорина. Приоритет в дейностите имат подходите към лечебните заведения, центровете за Спешна помощ, спирките на градския транспорт, индустриалните зони, детските градини и училищата. Входно-изходните точки на града се поддържат от фирма „Пътинженеринг“, а за общинските пътища отговаря „Берус“.

          Според метеорологичните данни времето ще остане студено и във вторник, като сутрешните температури ще се понижат още, а дневните ще отбележат незначителен ръст. Очаква се увеличение на облачността в Северна България и възможни слаби превалявания от сняг. Постепенно и бавно затопляне се прогнозира към средата на седмицата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Слави Трифонов призова за оставката на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука

          Георги Петров -
          Лидерът на политическа партия „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Трифонов поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев. Повод за острата реакция е задълбочаващият...
          Общество

          Казусът с валутната обмяна: Защо банките отказват да сменят пари на непълнолетни?

          Георги Петров -
          Могат ли непълнолетни лица самостоятелно да обменят пари в банковите клонове през следващите месеци? Този въпрос стана актуален след запитвания на граждани към институциите...
          Икономика

          Владимир Иванов: Преходът към еврото върви гладко, 46% от левовете вече са в БНБ

          Георги Петров -
          Апокалиптичните прогнози, че въвеждането на еврото в България ще претърпи крах, не се реализираха, а процесът стартира изключително успешно. Това заяви Владимир Иванов, председател...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions