Датата 12 януари е обявена за неучебен ден за всички училища на територията на община Русе. Мярката е наложена след детайлен анализ на метеорологичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и преценка на рисковете, породени от очакваните екстремно ниски температури. Прогнозите сочат стойности между минус 9 и минус 14 градуса, като за областта е в сила предупредителен жълт код за студено време.

Основната причина за преустановяването на учебните занятия е опазването на здравето и безопасността на учениците. Придвижването до учебните заведения в условия на трайни минусови температури крие сериозни рискове. Очакват се заледявания, а наличната снежна покривка ще се задържи. Съществува опасност от счупвания на клони и скъсване на електропроводи заради натрупания сняг, както и от падащи ледени висулки. Обстановката ще бъде усложнена допълнително от умерен до временно силен вятър от запад и северозапад, който се очаква следобед и вечерта.

За да се подпомогне процесът по снегопочистване и да се осигури по-добра проходимост на уличната мрежа, на 12 януари всички общински паркинги в Русе ще бъдат безплатни. Тази стъпка има за цел да облекчи работата на специализираната техника и да оптимизира организацията на движението, като фокусът на почистващите фирми е насочен и към второстепенната пътна мрежа.

Всички отговорни служби функционират в режим на пълна готовност. „Консорциум Еко Русе Груп“ ДЗЗД оперира с десет снегорина в кварталите, като едновременно с това се извършва ръчно почистване на тротоарите. ОП „Паркстрой“ обработва парковите алеи, паркингите и Централната градска част, използвайки един трактор, два багера и два снегорина. Приоритет в дейностите имат подходите към лечебните заведения, центровете за Спешна помощ, спирките на градския транспорт, индустриалните зони, детските градини и училищата. Входно-изходните точки на града се поддържат от фирма „Пътинженеринг“, а за общинските пътища отговаря „Берус“.

Според метеорологичните данни времето ще остане студено и във вторник, като сутрешните температури ще се понижат още, а дневните ще отбележат незначителен ръст. Очаква се увеличение на облачността в Северна България и възможни слаби превалявания от сняг. Постепенно и бавно затопляне се прогнозира към средата на седмицата.