      неделя, 11.01.26
          Война

          САЩ и съюзници нанесоха мащабни удари по „Ислямска държава“ в Сирия

          Снимка: U.S. Air Force photo
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Американски и съюзнически сили извършиха „мащабни“ въздушни удари срещу джихадистката групировка „Ислямска държава“ в Сирия, предаде АФП. Операцията е част от последния отговор на нападение от миналия месец, при което загинаха трима американски военнослужещи.

          Днешните удари бяха насочени срещу позиции на ИДИЛ в цяла Сирия и са част от операция Hawkeye Strike, започната в пряк отговор на смъртоносната атака на ИДИЛ срещу американски и сирийски сили в Палмира“, заяви Централното командване на САЩ в публикация в социалната мрежа X.

          Съединените щати и Йордания вече нанесоха предишна серия от удари в рамките на същата операция миналия месец, като тогава бяха поразени десетки цели на „Ислямска държава“.

          Атаката в Палмира беше първият подобен инцидент след свалянето на дългогодишния сирийски лидер Башар Асад през декември 2024 г. Американските военнослужещи, станали обект на нападението, са участвали в операция „Непоколебима решимост“ – международната коалиция за борба срещу ИДИЛ.

          Групировката „Ислямска държава“ завзе обширни територии в Сирия и Ирак през 2014 г., но беше разгромена с помощта на местни сухопътни сили, подкрепени от международни въздушни удари и логистична подкрепа. Въпреки това тя продължава да има активни клетки в Сирия, особено в обширните пустинни райони на страната.

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп от години изразява скептицизъм относно американското военно присъствие в Сирия. По време на първия си мандат той нареди изтегляне на войски, но в крайна сметка американски контингент остана в страната. През април Пентагонът обяви, че САЩ ще намалят наполовина броя на военнослужещите си в Сирия през следващите месеци, а специалният пратеник за Сирия Том Барак заяви през юни, че в перспектива Вашингтон ще сведе военните си бази в страната до една.

