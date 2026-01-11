САЩ изпращат стотици допълнителни федерални агенти в Минеаполис след смъртоносната стрелба на ICE

Стотици допълнителни федерални агенти ще бъдат изпратени в Минеаполис, след като **смъртоносната стрелба на жена от служител на Immigration and Customs Enforcement (ICE) предизвика масови протести в града и в други части на САЩ.

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем заяви пред предаването Sunday Morning Futures по Fox News, че:

„Изпращаме още служители днес и утре. Ще има стотици допълнителни агенти, за да могат служителите на ICE и Граничния патрул, които работят в Минеаполис, да изпълняват задълженията си безопасно.“

Това решение идва на фона на широко разпространени протести срещу федералната имиграционна политика след смъртта на 37-годишната Рене Никол Гуд, която беше застреляна от агент на ICE по време на операция в Минеаполис. Инцидентът предизвика голямо обществено възмущение и рязко повишено напрежение между федералните власти и местните лидери, които оспорват официалната версия за стрелбата.

Според Министерството на вътрешната сигурност, разширената федерална операция включва вече над 2 000 агенти в района на големия градски център Minneapolis–St. Paul, което е най-голямата такава операция на DHS в историята.

Местните власти, включително кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей, настояват за прозрачност и участие на щатски следователи в разследването, след като федералните власти поеха контрола над случая.

Тъй като протестите продължават и в други щати, изпращането на допълнителни агенти се разглежда от федералното правителство като мярка за поддържане на реда и защита на служителите на ICE и Граничния патрул.