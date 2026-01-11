НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 11.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Счупена стъклена врата на българското посолство в Скопие: Полицията разследва инцидента

          0
          4
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          През нощта счупена стъклена врата е била установена на сградата, в която се помещава българското посолство в Скопие, съобщиха официални източници от македонското вътрешно министерство.

          - Реклама -

          Инцидентът е съобщен в сутрешните часове, след което на мястото е пристигнал полицейски екип, който е извършил оглед и предприел всички необходими действия за документиране на случая. Все още не са съобщени подробности относно пострадали или материални щети.

          „Полицията предприема мерки за установяване на извършителя/извършителите,“ посочиха от МВР.

          От министерството подчертават, че се събират следи на мястото на произшествието и се проверяват записи от охранителни камери в района.

          Обявено е, че полицията ще работи по установяване на мотивите за вандалския акт. Допълнителна информация за хода на разследването ще бъде предоставена след събиране на резултатите от огледа и показанията на очевидци.

          През нощта счупена стъклена врата е била установена на сградата, в която се помещава българското посолство в Скопие, съобщиха официални източници от македонското вътрешно министерство.

          - Реклама -

          Инцидентът е съобщен в сутрешните часове, след което на мястото е пристигнал полицейски екип, който е извършил оглед и предприел всички необходими действия за документиране на случая. Все още не са съобщени подробности относно пострадали или материални щети.

          „Полицията предприема мерки за установяване на извършителя/извършителите,“ посочиха от МВР.

          От министерството подчертават, че се събират следи на мястото на произшествието и се проверяват записи от охранителни камери в района.

          Обявено е, че полицията ще работи по установяване на мотивите за вандалския акт. Допълнителна информация за хода на разследването ще бъде предоставена след събиране на резултатите от огледа и показанията на очевидци.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Журналистите в Босна и Херцеговина подложени на натиск и съдебни дела заради разследвания на корупция

          Красимир Попов -
          Разследващите журналисти в Босна и Херцеговина се сблъскват с нарастващ натиск, съдебни дела и заплахи заради разкритията за корупция и злоупотреби. Саня Васкович, разследващ...
          Инциденти

          Наводнения в Косово: Щети, отлагания на учебния срок и повишен риск от нови наводнения

          Красимир Попов -
          Агенцията за управление на извънредни ситуации на Косово (AME) съобщи, че в някои части на страната са регистрирани наводнения, но с началото на сняг...
          Политика

          Иран обяви тридневен национален траур за загиналите в протестите

          Красимир Попов -
          Иранското правителство обяви тридневен национален траур в памет на „мъчениците“, включително членове на силите за сигурност, загинали по време на двуседмичните протести, съобщи държавната...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions