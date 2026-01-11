Счупена стъклена врата на българското посолство в Скопие: Полицията разследва инцидента

През нощта счупена стъклена врата е била установена на сградата, в която се помещава българското посолство в Скопие, съобщиха официални източници от македонското вътрешно министерство.

Инцидентът е съобщен в сутрешните часове, след което на мястото е пристигнал полицейски екип, който е извършил оглед и предприел всички необходими действия за документиране на случая. Все още не са съобщени подробности относно пострадали или материални щети.

„Полицията предприема мерки за установяване на извършителя/извършителите,“ посочиха от МВР.

От министерството подчертават, че се събират следи на мястото на произшествието и се проверяват записи от охранителни камери в района.

Обявено е, че полицията ще работи по установяване на мотивите за вандалския акт. Допълнителна информация за хода на разследването ще бъде предоставена след събиране на резултатите от огледа и показанията на очевидци.