Швеция инвестира 15 млрд. крони в противовъздушна отбрана на фона на войната в Украйна

Швеция ще вложи 15 млрд. шведски крони (около 1,6 млрд. долара) за засилване на системите си за противовъздушна отбрана, включително за защита на потенциални цивилни цели, съобщи правителството. Страната се нарежда сред редица европейски държави, които увеличават военните си разходи след руската инвазия в Украйна.

- Реклама -

Средствата ще бъдат насочени към наземни системи за противовъздушна отбрана. Решението идва на фона на пълномащабната война на Русия срещу Украйна и все по-напрегнатите отношения между Съединените щати и съюзниците им от НАТО по време на управлението на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, което ускори процеса на превъоръжаване в Европа.

„Опитът от Украйна показва колко важна е една стабилна противовъздушна отбрана“,

заяви шведското правителство.

Мярката следва сходни действия в други държави, сред които Германия, където парламентът одобри през декември нови разходи за отбрана на стойност 59 млрд. долара.

Първите покупки по новия шведски план се очаква да бъдат реализирани през първото тримесечие на 2026 г.

„С тази мащабна инвестиция в противовъздушната отбрана защитаваме цялото общество – от военните ни части до градските райони и критичната инфраструктура. Става дума за човешки животи, за нашата свобода и за способността ни да устоим на атаки във всички части на страната“,

подчерта премиерът на Швеция Улф Кристерсон.

През ноември Швеция обяви, че ще отдели около 366 млн. долара за ракети с малък обсег „земя–въздух“ IRIS-T, предназначени за защита срещу ракети, дронове и бойни самолети.