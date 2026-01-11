НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 11.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Слави Трифонов призова за оставката на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука

          0
          37
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Лидерът на политическа партия „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Трифонов поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев. Повод за острата реакция е задълбочаващият се проблем със сметоизвозването в столицата, както и организацията на движението и снегопочистването.

          - Реклама -

          В своя позиция Трифонов коментира недоволството на гражданите и протестните действия пред Столична община. „Недоволни граждани на София донесоха боклука си пред кметството. Това е такъв срам и е толкова тъжно за хората, които са принудени да живеят в боклук. От няколко месеца София е затънала в боклук. Прилича на сметище. Сметище, в което живеят хора от различни възрасти. Сметище, което е първата гледка, която виждат живеещите в столицата всеки ден. Сметище, из което играят деца“, написа лидерът на ИТН.

          Според него отговорността за ситуацията е изцяло персонална. Трифонов заяви, че „вината за всичко това носи един-единствен човек – заемащият длъжността кмет, Васил Терзиев. Проблемът с боклука беше създаден от него, задълбочен от него и продължаващ заради него“. Той добави още, че столичани имат късмет, „че е зима и температурите са отрицателни, защото иначе вече щяха да са пламнали епидемии“.

          В критиката си Станислав Трифонов засегна и други аспекти от управлението на града, посочвайки „некадърността на един-единствен човек – кметът Терзиев“. Според него настоящият градоначалник не изпълва длъжността със съдържание и се е провалил в грижата за хората.

          „Всички в София живеем обективно по-зле, откакто този човек зае тази длъжност. Първо – направи незаконни промени в централните столични улици и предизвика хаос в движението. Второ – затрупа града с планини от боклук. И трето – падна 2 сантиметра сняг, не го чисти и когато човек ходи по улицата, трябва да се чуди дали към магазина или към работата си отива, или върви към болницата“, аргументира се Трифонов.

          Заключението на лидера на ИТН е категорично: „София, без съмнение, има най-некъдърния кмет в цялата си история и обяснението е много просто. Васил Терзиев е самовлюбен, самодоволен и си е самодостатъчен“. Той завършва с директен призив: „Разбира се, Васил Терзиев може да направи едно хубаво нещо – да си подаде оставката. Оставка, Василе, оставка!“.

          Лидерът на политическа партия „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Трифонов поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев. Повод за острата реакция е задълбочаващият се проблем със сметоизвозването в столицата, както и организацията на движението и снегопочистването.

          - Реклама -

          В своя позиция Трифонов коментира недоволството на гражданите и протестните действия пред Столична община. „Недоволни граждани на София донесоха боклука си пред кметството. Това е такъв срам и е толкова тъжно за хората, които са принудени да живеят в боклук. От няколко месеца София е затънала в боклук. Прилича на сметище. Сметище, в което живеят хора от различни възрасти. Сметище, което е първата гледка, която виждат живеещите в столицата всеки ден. Сметище, из което играят деца“, написа лидерът на ИТН.

          Според него отговорността за ситуацията е изцяло персонална. Трифонов заяви, че „вината за всичко това носи един-единствен човек – заемащият длъжността кмет, Васил Терзиев. Проблемът с боклука беше създаден от него, задълбочен от него и продължаващ заради него“. Той добави още, че столичани имат късмет, „че е зима и температурите са отрицателни, защото иначе вече щяха да са пламнали епидемии“.

          В критиката си Станислав Трифонов засегна и други аспекти от управлението на града, посочвайки „некадърността на един-единствен човек – кметът Терзиев“. Според него настоящият градоначалник не изпълва длъжността със съдържание и се е провалил в грижата за хората.

          „Всички в София живеем обективно по-зле, откакто този човек зае тази длъжност. Първо – направи незаконни промени в централните столични улици и предизвика хаос в движението. Второ – затрупа града с планини от боклук. И трето – падна 2 сантиметра сняг, не го чисти и когато човек ходи по улицата, трябва да се чуди дали към магазина или към работата си отива, или върви към болницата“, аргументира се Трифонов.

          Заключението на лидера на ИТН е категорично: „София, без съмнение, има най-некъдърния кмет в цялата си история и обяснението е много просто. Васил Терзиев е самовлюбен, самодоволен и си е самодостатъчен“. Той завършва с директен призив: „Разбира се, Васил Терзиев може да направи едно хубаво нещо – да си подаде оставката. Оставка, Василе, оставка!“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Казусът с валутната обмяна: Защо банките отказват да сменят пари на непълнолетни?

          Георги Петров -
          Могат ли непълнолетни лица самостоятелно да обменят пари в банковите клонове през следващите месеци? Този въпрос стана актуален след запитвания на граждани към институциите...
          Общество

          Русе обяви 12 януари за неучебен ден заради студа, паркирането става безплатно

          Георги Петров -
          Датата 12 януари е обявена за неучебен ден за всички училища на територията на община Русе. Мярката е наложена след детайлен анализ на метеорологичната...
          Икономика

          Владимир Иванов: Преходът към еврото върви гладко, 46% от левовете вече са в БНБ

          Георги Петров -
          Апокалиптичните прогнози, че въвеждането на еврото в България ще претърпи крах, не се реализираха, а процесът стартира изключително успешно. Това заяви Владимир Иванов, председател...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions