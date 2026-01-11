Лидерът на политическа партия „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Трифонов поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев. Повод за острата реакция е задълбочаващият се проблем със сметоизвозването в столицата, както и организацията на движението и снегопочистването.

В своя позиция Трифонов коментира недоволството на гражданите и протестните действия пред Столична община. „Недоволни граждани на София донесоха боклука си пред кметството. Това е такъв срам и е толкова тъжно за хората, които са принудени да живеят в боклук. От няколко месеца София е затънала в боклук. Прилича на сметище. Сметище, в което живеят хора от различни възрасти. Сметище, което е първата гледка, която виждат живеещите в столицата всеки ден. Сметище, из което играят деца“, написа лидерът на ИТН.

Според него отговорността за ситуацията е изцяло персонална. Трифонов заяви, че „вината за всичко това носи един-единствен човек – заемащият длъжността кмет, Васил Терзиев. Проблемът с боклука беше създаден от него, задълбочен от него и продължаващ заради него“. Той добави още, че столичани имат късмет, „че е зима и температурите са отрицателни, защото иначе вече щяха да са пламнали епидемии“.

В критиката си Станислав Трифонов засегна и други аспекти от управлението на града, посочвайки „некадърността на един-единствен човек – кметът Терзиев“. Според него настоящият градоначалник не изпълва длъжността със съдържание и се е провалил в грижата за хората.

„Всички в София живеем обективно по-зле, откакто този човек зае тази длъжност. Първо – направи незаконни промени в централните столични улици и предизвика хаос в движението. Второ – затрупа града с планини от боклук. И трето – падна 2 сантиметра сняг, не го чисти и когато човек ходи по улицата, трябва да се чуди дали към магазина или към работата си отива, или върви към болницата“, аргументира се Трифонов.

Заключението на лидера на ИТН е категорично: „София, без съмнение, има най-некъдърния кмет в цялата си история и обяснението е много просто. Васил Терзиев е самовлюбен, самодоволен и си е самодостатъчен“. Той завършва с директен призив: „Разбира се, Васил Терзиев може да направи едно хубаво нещо – да си подаде оставката. Оставка, Василе, оставка!“.