      неделя, 11.01.26
          Техеран предупреди Тръмп: Израел и базите на САЩ са „легитимни цели" при атака

          Председателят на иранския парламент Мохамад Багери Галибаф отправи категорично предупреждение към президента на САЩ Доналд Тръмп на фона на ескалиращото напрежение в региона. По време на пленарно заседание висшият ирански представител заяви, че всяка военна агресия от страна на Вашингтон срещу Иран ще доведе до незабавен ответен удар от Техеран.

          Галибаф уточни, че при подобен сценарий мишени на иранската реакция ще бъдат както Израел, така и американските военни бази в Близкия изток, които ще бъдат третирани като „легитимни цели“. Според информация на агенциите Ройтерс и Асошиейтед прес, това е първото официално изявление от иранска страна, в което Израел се посочва изрично и конкретно като потенциална цел при евентуална ескалация на конфликта.

          Изявлението на смятания за хардлайнер Галибаф идва в отговор на твърдия тон от Вашингтон. През последните дни Доналд Тръмп отправи серия от предупреждения към управляващите в Техеран да не използват сила срещу демонстрантите в страната, като публично декларира, че САЩ са готови да подкрепят протестиращите.

          По-рано днес Ройтерс съобщи, че силите на Израел са приведени в състояние на повишена готовност заради възможността от американска намеса. Ситуацията в Ислямската република остава критична вече втора седмица заради продължаващите общонационални антиправителствени протести, провокирани от тежката икономическа ситуация.

          Според данни на организация за защита на човешките права, насилието е взело най-малко 116 жертви, а броят на ранените надхвърля 2600. Усложнената вътрешна обстановка, съчетана с острите международни предупреждения, създава реален риск от по-широк регионален конфликт.

