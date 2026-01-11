НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 11.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятКрими

          Тийнейджъри пребиха мъж и го изхвърлиха полугол на студа във Воронеж

          0
          50
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Ужасяващ случай на насилие разтърси руския град Воронеж. Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело след подаден сигнал за жесток побой над 30-годишен мъж. Пострадалият е бил изхвърлен полугол на улицата при температури около нулата.

          - Реклама -

          Инцидентът се е разиграл в жилищен комплекс, в който група тийнейджъри са нахлули с взлом. Младежите са ритали входната врата, за да си осигурят достъп до парти в един от апартаментите. По-късно ситуацията е ескалирала до конфликт между тях и потърпевшия, който е завършил с брутално физическо насилие.

          Според информация на „Baza“, мъжът е влязъл в асансьора заедно с един от нападателите. Именно там е започнал побоят, след което жертвата е била свалена обратно на първия етаж. Впоследствие дрехите на мъжа са били разкъсани и свалени, а самият той е бил избутан на улицата в полуголо състояние. Развитието на целия инцидент е запечатано на видеозапис от охранителните камери в сградата.

          Пострадалият е подал сигнал в органите на реда, като всички участници в нападението вече са идентифицирани. Разследването на случая е поето от Следствения комитет за Воронежка област.

          Ужасяващ случай на насилие разтърси руския град Воронеж. Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело след подаден сигнал за жесток побой над 30-годишен мъж. Пострадалият е бил изхвърлен полугол на улицата при температури около нулата.

          - Реклама -

          Инцидентът се е разиграл в жилищен комплекс, в който група тийнейджъри са нахлули с взлом. Младежите са ритали входната врата, за да си осигурят достъп до парти в един от апартаментите. По-късно ситуацията е ескалирала до конфликт между тях и потърпевшия, който е завършил с брутално физическо насилие.

          Според информация на „Baza“, мъжът е влязъл в асансьора заедно с един от нападателите. Именно там е започнал побоят, след което жертвата е била свалена обратно на първия етаж. Впоследствие дрехите на мъжа са били разкъсани и свалени, а самият той е бил избутан на улицата в полуголо състояние. Развитието на целия инцидент е запечатано на видеозапис от охранителните камери в сградата.

          Пострадалият е подал сигнал в органите на реда, като всички участници в нападението вече са идентифицирани. Разследването на случая е поето от Следствения комитет за Воронежка област.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Напрежение в Брюксел: ЕС се опасява, че Тръмп ще придобие Гренландия чрез сделката за Украйна

          Георги Петров -
          Европейският съюз изразява сериозна загриженост относно възможността президентът на САЩ Доналд Тръмп да придобие контрол над Гренландия като част от по-широка сделка, засягаща Украйна....
          Война

          Техеран предупреди Тръмп: Израел и базите на САЩ са „легитимни цели“ при атака

          Георги Петров -
          Председателят на иранския парламент Мохамад Багери Галибаф отправи категорично предупреждение към президента на САЩ Доналд Тръмп на фона на ескалиращото напрежение в региона. По...
          Политика

          Костадин Костадинов: Претенциите на Тръмп към Гренландия са в интерес на България

          Георги Петров -
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов изрази категорична подкрепа за амбициите на Доналд Тръмп по отношение на Гренландия. В своя позиция, разпространена чрез социалните мрежи,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions