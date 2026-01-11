Ужасяващ случай на насилие разтърси руския град Воронеж. Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело след подаден сигнал за жесток побой над 30-годишен мъж. Пострадалият е бил изхвърлен полугол на улицата при температури около нулата.

- Реклама -

Инцидентът се е разиграл в жилищен комплекс, в който група тийнейджъри са нахлули с взлом. Младежите са ритали входната врата, за да си осигурят достъп до парти в един от апартаментите. По-късно ситуацията е ескалирала до конфликт между тях и потърпевшия, който е завършил с брутално физическо насилие.

Според информация на „Baza“, мъжът е влязъл в асансьора заедно с един от нападателите. Именно там е започнал побоят, след което жертвата е била свалена обратно на първия етаж. Впоследствие дрехите на мъжа са били разкъсани и свалени, а самият той е бил избутан на улицата в полуголо състояние. Развитието на целия инцидент е запечатано на видеозапис от охранителните камери в сградата.

Пострадалият е подал сигнал в органите на реда, като всички участници в нападението вече са идентифицирани. Разследването на случая е поето от Следствения комитет за Воронежка област.