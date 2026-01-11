Трима души загубиха живота си вследствие на паднали лавини в ски курортите Вал д’Изер и Ареш-Бофор, разположени в югоизточния френски департамент Савоа. Информацията за трагичните случаи бе оповестена в събота от телевизионния канал BFMTV, който се позовава на свои източници.

Според данните на медията, единият от фаталните инциденти е станал в района на Ареш-Бофор. Скиор е загинал, докато е практикувал каране извън обозначените писти. При същото свличане на снежна маса, човекът, който го е придружавал, е оцелял, но е получил сериозни наранявания в областта на главата.

Втора лавина е паднала в популярния курорт Вал д’Изер, затрупвайки двама души под сняг с дълбочина 2,5 метра. От BFMTV отбелязват, че спасителните екипи са успели да локализират местоположението на затрупаните туристи, проследявайки сигналите от мобилните им телефони. Въпреки бързата реакция, и двамата са били извадени в критично състояние и медиците не са успели да ги спасят.