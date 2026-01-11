НА ЖИВО
          Ураганни ветрове и торнадо в Гърция

          Снимка: news.gtp.gr
          Мощен атмосферен фронт предизвика сериозни щети и хаос в редица райони на Гърция. Според данните на Националната обсерватория в Атина, поривите на вятъра в Александруполис са достигнали скорост от 154 км/ч. Стихията повали над 15 дървета по централните и крайбрежните булеварди на града, като много от тях се стовариха върху паркирани автомобили и блокираха пътните артерии.

          Ситуацията бе критична и на летище „Демокритос“. Ураганният вятър успя да преобърне три тренировъчни самолета, нанасяйки им сериозни материални щети. Междувременно в Западна Гърция, град Патра на полуостров Пелопонес бе ударен от силна градушка, а в крайбрежния град Рио бурното море излезе от бреговете си.

          Инцидент с торнадо по чудо се размина без жертви на пътя Пиргос – Кипарисия в Пелопонес. Видеокадри запечатаха момента, в който въздушният вихър улавя движещ се автомобил и го преобръща. Зад волана е била 38-годишна жена, която е транспортирана за преглед в болницата в Кипарисия без сериозни наранявания.

          Потърпевшата сподели, че изобщо не е осъзнала какво се случва в първия момент. По думите ѝ, на около 400 метра от дома ѝ всичко наоколо е почерняло, започнали да хвърчат хартии и предмети, след което автомобилът ѝ бил буквално повдигнат във въздуха.

          Метеорологичната обстановка засегна сериозно и морския транспорт. Според Националната метеорологична служба, вятърът в Егейско море е достигнал сила от 9-та степен по скалата на Бофорт. Това принуди бреговата охрана да наложи забрана за отплаване към Цикладите от пристанищата в Пирея, Рафина и Лаврио.

          Сходни проблеми бяха регистрирани и в Йонийско море, където временно бе спряно движението на фериботите към островите Закинтос, Кефалоня и Корфу. Пътници, които вече се бяха качили на борда за курсове към остров Крит, останаха блокирани до подобряване на условията, след което плаванията бяха възобновени.

          Властите и фериботните оператори призовават пътуващите да следят актуалните разписания, тъй като са възможни внезапни отмени на курсове. Прогнозите предвиждат запазване на бурните ветрове в части на Егейско море, както и проливни дъждове с гръмотевици на Додеканезите. В северните части на страната и планинските райони се очакват снеговалежи и рязко понижение на температурите.

          Последвайте Евроком в Google News

