НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 11.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Ваня Григорова с остър анализ за процесите в БСП: На кого е опозиция вътрешната опозиция?

          0
          62
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Независимият общински съветник от Столичния общински съвет (СОС) Ваня Григорова публикува коментар в социалната мрежа Facebook, посветен на вътрешнопартийните процеси и напрежението в БСП. В своя анализ тя защитава тезата, че столетницата запазва демократичния си характер, но същевременно отправя остри критики към настоящата вътрешна опозиция.

          - Реклама -

          „В този хубав зимен ден се опитвам да се ориентирам в позициите на отделните фракции в БСП. За разлика от други организации, които се саморекламират като демократични, БСП е наистина демократична. Там се избира“, заявява Григорова. Според нея, въпреки възможните „апаратни хватки“ и подготовка, никой лидер на партията не си е позволил еднолично да заяви оставане за още един мандат или да назначава свой наследник. „Манипулирани или не, членовете избират“, обобщава тя.

          Основният фокус на критиката ѝ обаче е насочен към групата, която в момента настоява за конгрес и за оставката на Атанас Зафиров. Григорова повдига въпроса дали това не са същите хора, които са защитавали позициите на БСП, докато партията е участвала в управлението. Тя изброява конкретни политики и действия, които според нея са били подкрепени или допуснати:

          – „приватизация на БДЖ-Пътнически превози“;
          – „влизането на България в еврозоната“;
          – „препятстването на референдума за еврозоната“;
          – „бюджет с 6 млрд. лв. разходи за война“;
          – липса на съпротива срещу намеренията за промени в пенсионната система „в интерес на частните пенсионни фондове“;
          – промени за „още по-сериозен внос на работници“, инициирани от министър на БСП.

          Според общинския съветник, единствената отличителна черта на партията е било гласуването „против“ включването на страната в списъка с държави, гарантиращи заем за Украйна. Григорова обаче определя тази съпротива като „безсмислена“, тъй като ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ са били на едно мнение по казуса. „Заем, който Украйна няма да върне, ще го връщаме всички ние“, допълва тя.

          В заключение Ваня Григорова изразява скептицизъм относно алтернативите в лявото пространство.

          „Та коя е алтернативата в БСП? И алтернатива на какво точно? Не ме интересува дали осъждат участието в правителството, а какво не биха направили, ако имаха шанс да преиграят последната година. Защото част от извършеното е необратимо. Депресиращо необратимо“, завършва тя.

          Независимият общински съветник от Столичния общински съвет (СОС) Ваня Григорова публикува коментар в социалната мрежа Facebook, посветен на вътрешнопартийните процеси и напрежението в БСП. В своя анализ тя защитава тезата, че столетницата запазва демократичния си характер, но същевременно отправя остри критики към настоящата вътрешна опозиция.

          - Реклама -

          „В този хубав зимен ден се опитвам да се ориентирам в позициите на отделните фракции в БСП. За разлика от други организации, които се саморекламират като демократични, БСП е наистина демократична. Там се избира“, заявява Григорова. Според нея, въпреки възможните „апаратни хватки“ и подготовка, никой лидер на партията не си е позволил еднолично да заяви оставане за още един мандат или да назначава свой наследник. „Манипулирани или не, членовете избират“, обобщава тя.

          Основният фокус на критиката ѝ обаче е насочен към групата, която в момента настоява за конгрес и за оставката на Атанас Зафиров. Григорова повдига въпроса дали това не са същите хора, които са защитавали позициите на БСП, докато партията е участвала в управлението. Тя изброява конкретни политики и действия, които според нея са били подкрепени или допуснати:

          – „приватизация на БДЖ-Пътнически превози“;
          – „влизането на България в еврозоната“;
          – „препятстването на референдума за еврозоната“;
          – „бюджет с 6 млрд. лв. разходи за война“;
          – липса на съпротива срещу намеренията за промени в пенсионната система „в интерес на частните пенсионни фондове“;
          – промени за „още по-сериозен внос на работници“, инициирани от министър на БСП.

          Според общинския съветник, единствената отличителна черта на партията е било гласуването „против“ включването на страната в списъка с държави, гарантиращи заем за Украйна. Григорова обаче определя тази съпротива като „безсмислена“, тъй като ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ са били на едно мнение по казуса. „Заем, който Украйна няма да върне, ще го връщаме всички ние“, допълва тя.

          В заключение Ваня Григорова изразява скептицизъм относно алтернативите в лявото пространство.

          „Та коя е алтернативата в БСП? И алтернатива на какво точно? Не ме интересува дали осъждат участието в правителството, а какво не биха направили, ако имаха шанс да преиграят последната година. Защото част от извършеното е необратимо. Депресиращо необратимо“, завършва тя.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          МВР засече 21 пияни и 6 дрогирани водачи при акция на пътя

          Георги Петров -
          Общо 11 667 моторни превозни средства са били обект на проверка в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението...
          Политика

          Слави Трифонов призова за оставката на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука

          Георги Петров -
          Лидерът на политическа партия „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Трифонов поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев. Повод за острата реакция е задълбочаващият...
          Общество

          Казусът с валутната обмяна: Защо банките отказват да сменят пари на непълнолетни?

          Георги Петров -
          Могат ли непълнолетни лица самостоятелно да обменят пари в банковите клонове през следващите месеци? Този въпрос стана актуален след запитвания на граждани към институциите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions