Независимият общински съветник от Столичния общински съвет (СОС) Ваня Григорова публикува коментар в социалната мрежа Facebook, посветен на вътрешнопартийните процеси и напрежението в БСП. В своя анализ тя защитава тезата, че столетницата запазва демократичния си характер, но същевременно отправя остри критики към настоящата вътрешна опозиция.

„В този хубав зимен ден се опитвам да се ориентирам в позициите на отделните фракции в БСП. За разлика от други организации, които се саморекламират като демократични, БСП е наистина демократична. Там се избира“, заявява Григорова. Според нея, въпреки възможните „апаратни хватки“ и подготовка, никой лидер на партията не си е позволил еднолично да заяви оставане за още един мандат или да назначава свой наследник. „Манипулирани или не, членовете избират“, обобщава тя.

Основният фокус на критиката ѝ обаче е насочен към групата, която в момента настоява за конгрес и за оставката на Атанас Зафиров. Григорова повдига въпроса дали това не са същите хора, които са защитавали позициите на БСП, докато партията е участвала в управлението. Тя изброява конкретни политики и действия, които според нея са били подкрепени или допуснати:

– „приватизация на БДЖ-Пътнически превози“;

– „влизането на България в еврозоната“;

– „препятстването на референдума за еврозоната“;

– „бюджет с 6 млрд. лв. разходи за война“;

– липса на съпротива срещу намеренията за промени в пенсионната система „в интерес на частните пенсионни фондове“;

– промени за „още по-сериозен внос на работници“, инициирани от министър на БСП.

Според общинския съветник, единствената отличителна черта на партията е било гласуването „против“ включването на страната в списъка с държави, гарантиращи заем за Украйна. Григорова обаче определя тази съпротива като „безсмислена“, тъй като ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ са били на едно мнение по казуса. „Заем, който Украйна няма да върне, ще го връщаме всички ние“, допълва тя.

В заключение Ваня Григорова изразява скептицизъм относно алтернативите в лявото пространство.

„Та коя е алтернативата в БСП? И алтернатива на какво точно? Не ме интересува дали осъждат участието в правителството, а какво не биха направили, ако имаха шанс да преиграят последната година. Защото част от извършеното е необратимо. Депресиращо необратимо“, завършва тя.