Кризата със сметопочистването в столицата не е резултат на политически конфликт, а представлява сблъсък между обществения интерес и дългогодишни практики, при които „никой не казва не“. Това заяви кметът на София Васил Терзиев в ефира на предаването „На фокус“ по Нова телевизия. Градоначалникът бе категоричен, че основната му цел е да предотврати необоснованото поскъпване на услугата за гражданите.

„Казахме НЕ на хора, които са свикнали всичко да става на тяхното – дори когато струва стотици милиони на софиянци“, подчерта Терзиев. Той допълни, че неговата отговорност е да осигури услуга на цена, която хората могат да си позволят.

Финансовите измерения на отказа

Според кмета, ако общината се беше поддала на натиска, това би струвало на бюджета огромна сума. „Говорим за близо 400 милиона лева допълнително. За някои това може да е „грешка на закръглянето“, но за София това са 40 детски градини за 8000 деца. Това е разликата между разумно управление и прехвърляне на сметката върху хората“, обясни той. Терзиев предупреди, че подписването на подобни договори би довело до драстичен скок в таксата за битови отпадъци – до около 1000 лева годишно за домакинство, без това да гарантира по-високо качество.

„Моята отговорност като кмет е да предотвратя точно това – по-високи сметки без по-добра услуга. Дори когато това ми струва много лично и политически“, заяви той.

Състоянието на зоните за почистване

Въпреки напрежението, кметът увери, че сметопочистването функционира във всички седем зони на града. В шест от тях процесът протича сравнително нормално, докато в една зона все още има затруднения, но се работи ежедневно за стабилизиране чрез добавяне на ресурс. Терзиев изтъкна като успех факта, че в нито една от седемте зони не е подписан неизгоден договор.

„Няма да допусна хората да плащат повече без да получават по-добра услуга“, отсече градоначалникът и призова ситуацията да послужи за тласък към по-справедлив модел и разделно събиране.

Задочен спор с Борис Бонев и фалшивите новини

Васил Терзиев отговори и на критиките, отправяни от Борис Бонев, използвайки метафора от света на киното. „Господин Борис Бонев, докато беше в управление, няма нито една успешно завършена обществена поръчка. Това е факт. Много е лесно да си филмов критик – по-трудно е да си продуцент, оператор и актьор и накрая хората да искат да гледат филма“, коментира кметът.

Той засегна и темата за дезинформацията, като осъди разпространението на манипулативни кадри. „Обидно е, когато се показват кадри от Северна Македония от 2021 г. или колажи, направени с изкуствен интелект, за да се създава внушение за хаос. Това не е журналистика – това е целенасочено внушение“, заяви Терзиев.

В заключение кметът благодари на гражданите за търпението и изрази увереност, че институциите са по-силни от всеки частен интерес, когато спазват правилата: „Община и държава винаги са по-силни от всеки, който е свикнал да ги използва. Стига да поискат и да не се поддават“.