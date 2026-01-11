Великобритания и НАТО укрепват сигурността в Арктика, докато Тръмп настоява за контрол над Гренландия

Обединеното кралство работи съвместно със своите съюзници от НАТО за укрепване на сигурността в Арктика. Това заяви член на британския кабинет след появилите се информации, че британски войски биха могли да бъдат изпратени в Гренландия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява, че желае да поеме контрол над Гренландия и не е изключил възможността да бъде използвана военна сила за завземането на полуавтономната датска територия.

Министърът на транспорта Хайди Александър заяви, че разговорите за гарантиране на сигурността във Високия север срещу Русия и Китай са част от „обичайната дейност“ на НАТО, а не реакция на евентуална военна заплаха от страна на САЩ. Вестник Sunday Telegraph съобщи, че военни ръководители изготвят планове за възможна мисия на НАТО в Гренландия, която може да включва разполагането на британски войници, военни кораби и самолети на острова. Александър обаче заяви в предаването Sunday with Laura Kuenssberg по Би Би Си, че публикацията „вероятно влага повече значение в рутинните обсъждания между съюзниците от НАТО, отколкото реално съществува“.

„Великобритания е съгласна с президента Тръмп, че Арктическият кръг се превръща във все по-оспорвана част на света с оглед на амбициите на (Владимир) Путин и Китай“, заяви Александър.

„Макар да не сме станали свидетели в тази част на света на ужасяващите последици, които наблюдаваме в Украйна, е изключително важно да направим всичко възможно заедно с всички наши съюзници от НАТО, за да гарантираме ефективно възпиране в този регион на планетата срещу Путин“, добави тя.

Доналд Тръмп каза, че иска да установи контрол над Гренландия, която има стратегическо значение и природни ресурси, и че „ако не го направим по лесния начин, ще го направим по трудния начин“.

Бившият британски посланик в САЩ лорд Питър Манделсън обаче заяви, че не вярва Тръмп да използва военна сила срещу съюзник от НАТО.