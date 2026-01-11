НА ЖИВО
          - Реклама -
          Виктор Орбан: Финансирането на Украйна е като хвърляне на пари в бездна

          Виктор Орбан
          Виктор Орбан
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Унгарският министър-председател Виктор Орбан отправи остри критики към финансовата помощ за Киев, оприличавайки я на „хвърляне на пари в бездна“. По време на своето изказване на конгреса на управляващата партия „Фидес“ в Будапеща, той подчерта категорично, че правителството му няма да отпусне средства за Украйна.

          „Изпращането на пари на Украйна е все едно да ги хвърляш в бездната, което насърчава корупцията. Ако някой иска да краде, нека краде, но не от нас. Рано или късно Брюксел също ще трябва да се изправи пред истината и да признае, че Украйна ни прави по-слаби, а не по-силни“, заяви Орбан, цитиран от телевизионния канал М1.

          Премиерът припомни искането на Украйна към Запада за предоставяне на 800 милиарда долара за възстановяване през следващото десетилетие, като отбеляза, че тази сума не включва конкретните разходи за сигурност. Той добави, че лидерите на Европейския съюз вече са информирали Унгария за намеренията си да преминат към режим на „военна икономика“ в подкрепа на украинската страна.

          Орбан препотвърди твърдата позиция на Будапеща, като поясни вътрешнополитическата цена на подобна помощ. Той обясни, че за да финансира Киев, Унгария би трябвало да се откаже от увеличаването на минималната работна заплата, от изплащането на 14-та пенсия и от подкрепата за младите семейства.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

