      неделя, 11.01.26
          Владимир Иванов: Преходът към еврото върви гладко, 46% от левовете вече са в БНБ

          Снимка:БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Апокалиптичните прогнози, че въвеждането на еврото в България ще претърпи крах, не се реализираха, а процесът стартира изключително успешно. Това заяви Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото, в ефира на БНР.

          Експертът бе категоричен, че срокът за паралелно използване на двете валути няма да бъде променян. „Няма идея за удължаване на срока, в който ще се използва лева, паралелно с еврото. Ние изпълняваме закона, а той разпорежда срокът да е един месец – до 31 януари. Не виждам никаква причина да бъде удължаван, тъй като процесът върви много добре“, обясни той. Според Иванов само след около десет дни левовата наличност в обращение ще бъде сведена до минимум. Банковата и финансовата система се справят ефективно с предизвикателството, като по данни на Иванов „46% от паричната маса вече е в БНБ“.

          Сравнявайки ситуацията с други държави, председателят на Координационния център изрази оптимизъм: „Доста добре вървят нещата. Смело бих казал, че по-добре вървим от Хърватия“. Той акцентира върху ролята на сериозния бизнес и големите търговски вериги, които са поели основната тежест в началото и са подпомогнали значително банковата система, действайки отговорно.

          Иванов категорично отхвърли спекулациите, че след месец страната ще се върне към лева, определяйки ги като заблуди. Той защити икономическата логика на интеграцията: „Не сме си купили фабрика на 8 септември, влизайки сега в еврозоната, както говорят някои. Икономики като тези на страните в еврозоната не е лесно да паднат. По-добрата позиция е да избереш там, където има повече икономическа и финансова сила, отколкото да останеш сам в бурните ветрове на новата геополитическа обстановка“.

          По отношение на контрола върху процеса, Иванов съобщи, че установените нарушения при проверките са около 7%. „Резултатите от проверките показват, че много малка част от хората, от фирмите, от различните браншове не са възприели идеята за еврото и са решили да нарушават закона“, обобщи той.

