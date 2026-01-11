НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 11.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Заключена сервизна врата е възпрепятствала евакуацията при трагедията в швейцарския курорт Кран Монтана

          0
          1
          Снимка: REUTERS / Denis Balibouse
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Френският собственик на швейцарския бар, в който загинаха 40 души по време на новогодишните празненства, е заявил пред разследващите, че една от сервизните врати е била заключена отвътре, предаде АФП.

          - Реклама -

          Жак Морети, съсобственик на бар Констелация в курорта Кран Монтана, беше задържан в петък, 9 януари, докато прокуратурата в Вале разследва трагедията. Повечето от загиналите са тийнейджъри, а още 116 души са били ранени.

          Морети е обяснил пред прокуратурата, че е разбрал за заключената врата едва след пожара. При пристигането си на място той я е разбил, като зад нея е открил няколко тела. Тези данни се съдържат в полицейски доклади, публикувани от френски и швейцарски медии.

          Първоначалните заключения сочат, че пожарът е бил причинен от искри от бенгалски свещи, които са влезли в контакт със звукоизолираща пяна, монтирана на тавана на сутерена на заведението. Разследващите проверяват дали е имало достатъчно пожарогасители, дали са били достъпни, както и дали изходите са отговаряли на нормативните изисквания.

          „Винаги слагаме бенгалска свещ, когато сервираме бутилка вино в залата“, заяви съпругата и съсобственик на бара Джесика Морети, която беше освободена след разпит.

          По думите на Жак Морети, той е провеждал тестове и свещите не са били достатъчно силни, за да запалят акустичната пяна. Той допълни, че е закупил пяната от магазин „Направи си сам“ и я е монтирал лично по време на ремонтите след закупуването на заведението през 2015 г.

          По повод присъствието на множество непълнолетни в нощта на трагедията Морети заяви, че достъпът е бил забранен за лица под 16 години, а клиентите между 16 и 18 години е трябвало да бъдат придружени от възрастен. Той е дал тези указания на охраната, но е признал, че е възможно да е имало „пропуск в спазването на протокола“.

          Срещу двойката са повдигнати подозрения за непредумишлено убийство, причиняване на телесна повреда поради небрежност и непредумишлен палеж.

          Френският собственик на швейцарския бар, в който загинаха 40 души по време на новогодишните празненства, е заявил пред разследващите, че една от сервизните врати е била заключена отвътре, предаде АФП.

          - Реклама -

          Жак Морети, съсобственик на бар Констелация в курорта Кран Монтана, беше задържан в петък, 9 януари, докато прокуратурата в Вале разследва трагедията. Повечето от загиналите са тийнейджъри, а още 116 души са били ранени.

          Морети е обяснил пред прокуратурата, че е разбрал за заключената врата едва след пожара. При пристигането си на място той я е разбил, като зад нея е открил няколко тела. Тези данни се съдържат в полицейски доклади, публикувани от френски и швейцарски медии.

          Първоначалните заключения сочат, че пожарът е бил причинен от искри от бенгалски свещи, които са влезли в контакт със звукоизолираща пяна, монтирана на тавана на сутерена на заведението. Разследващите проверяват дали е имало достатъчно пожарогасители, дали са били достъпни, както и дали изходите са отговаряли на нормативните изисквания.

          „Винаги слагаме бенгалска свещ, когато сервираме бутилка вино в залата“, заяви съпругата и съсобственик на бара Джесика Морети, която беше освободена след разпит.

          По думите на Жак Морети, той е провеждал тестове и свещите не са били достатъчно силни, за да запалят акустичната пяна. Той допълни, че е закупил пяната от магазин „Направи си сам“ и я е монтирал лично по време на ремонтите след закупуването на заведението през 2015 г.

          По повод присъствието на множество непълнолетни в нощта на трагедията Морети заяви, че достъпът е бил забранен за лица под 16 години, а клиентите между 16 и 18 години е трябвало да бъдат придружени от възрастен. Той е дал тези указания на охраната, но е признал, че е възможно да е имало „пропуск в спазването на протокола“.

          Срещу двойката са повдигнати подозрения за непредумишлено убийство, причиняване на телесна повреда поради небрежност и непредумишлен палеж.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Мащабен горски пожар изпепели над 5500 хектара в южна Аржентина

          Красимир Попов -
          Мащабен горски пожар в южната част на Аржентина е унищожил над 5500 хектара, докато стотици пожарникари и доброволци се борят да овладеят огъня, който...
          Общество

          Нови антиправителствени протести разтърсиха Техеран въпреки репресиите и спирането на интернет

          Красимир Попов -
          Антиправителствени протести избухнаха отново в Техеран вечерта на 10 януари, въпреки продължаващото спиране на интернет и засилените действия на силите за сигурност. Демонстрациите, започнали...
          Инциденти

          Лавина уби двама френски скиори извън пистите във Вал д’Изер

          Красимир Попов -
          Двама френски скиори загинаха, след като бяха затрупани от лавина, докато са карали извън обозначените писти във Вал д’Изер във Френските Алпи, предаде АФП. Мъжете...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions