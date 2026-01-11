Заключена сервизна врата е възпрепятствала евакуацията при трагедията в швейцарския курорт Кран Монтана

Френският собственик на швейцарския бар, в който загинаха 40 души по време на новогодишните празненства, е заявил пред разследващите, че една от сервизните врати е била заключена отвътре, предаде АФП.

Жак Морети, съсобственик на бар Констелация в курорта Кран Монтана, беше задържан в петък, 9 януари, докато прокуратурата в Вале разследва трагедията. Повечето от загиналите са тийнейджъри, а още 116 души са били ранени.

Морети е обяснил пред прокуратурата, че е разбрал за заключената врата едва след пожара. При пристигането си на място той я е разбил, като зад нея е открил няколко тела. Тези данни се съдържат в полицейски доклади, публикувани от френски и швейцарски медии.

Първоначалните заключения сочат, че пожарът е бил причинен от искри от бенгалски свещи, които са влезли в контакт със звукоизолираща пяна, монтирана на тавана на сутерена на заведението. Разследващите проверяват дали е имало достатъчно пожарогасители, дали са били достъпни, както и дали изходите са отговаряли на нормативните изисквания.

„Винаги слагаме бенгалска свещ, когато сервираме бутилка вино в залата“, заяви съпругата и съсобственик на бара Джесика Морети, която беше освободена след разпит.

По думите на Жак Морети, той е провеждал тестове и свещите не са били достатъчно силни, за да запалят акустичната пяна. Той допълни, че е закупил пяната от магазин „Направи си сам“ и я е монтирал лично по време на ремонтите след закупуването на заведението през 2015 г.

По повод присъствието на множество непълнолетни в нощта на трагедията Морети заяви, че достъпът е бил забранен за лица под 16 години, а клиентите между 16 и 18 години е трябвало да бъдат придружени от възрастен. Той е дал тези указания на охраната, но е признал, че е възможно да е имало „пропуск в спазването на протокола“.

Срещу двойката са повдигнати подозрения за непредумишлено убийство, причиняване на телесна повреда поради небрежност и непредумишлен палеж.