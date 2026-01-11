В рамките на специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, проведена през изминалия ден, органите на реда са проверили общо 11 667 моторни превозни средства. Извършен е инспекционен контрол над 13 413 водачи и пътници.

В резултат на масовите проверки са съставени 3223 фиша и 341 акта за установени административни нарушения. Основният акцент на акцията остава недопускането на управление на автомобили от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и от неправоспособни шофьори.

Статистиката за изминалото денонощие показва, че са установени общо 21 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол. От тях 10 са шофирали с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а други 11 са били с показатели над 1,2 на 1000. По отношение на наркотичните вещества или техни аналози, шестима водачи са засечени да шофират под тяхното въздействие, като други двама са отказали да бъдат тествани.