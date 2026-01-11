НА ЖИВО
          Журналистите в Босна и Херцеговина подложени на натиск и съдебни дела заради разследвания на корупция

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Разследващите журналисти в Босна и Херцеговина се сблъскват с нарастващ натиск, съдебни дела и заплахи заради разкритията за корупция и злоупотреби. Саня Васкович, разследващ журналист в Източно Сараево, получи дело за клевета от местен предприемач, след като публикува статия, свързана с съмнителни бизнес връзки и злоупотреби в програми за подкрепа на заетостта. Макар да не са повдигнати обвинения, нейната ситуация подчертава предизвикателствата пред журналистите в Република Сръбска, особено след като клеветата бе криминализирана в тази босненска единица през 2023 г.

          „Текстът беше подкрепен с факти и не мисля, че прокуратурата е реагирала,“ заяви Васкович, която се надява прокуратурата да не повдигне обвинения срещу нея.

          - Реклама -

          До момента има над 200 подадени наказателни жалби срещу граждани, активисти и представители на опозицията, включително 38 дела срещу журналисти. Много от тези дела не целят доказване на клевета, а само изтощават журналистите чрез SLAPP дела, чиято цел е да затруднят журналистите, като им налагат дълги и скъпи съдебни процеси.

          Журналистката Миланка Ковачевич, живееща в малкия град Гацко, също е изправена пред съдебни дела след разследвания на разходването на публични средства, опазването на околната среда и корупцията. Тя е била заплашвана с насилие, като в един случай съдебният процес е продължил една година, а наказанието за заплашилия я мъж е било глоба от 350 евро.

          „Натискът често се прехвърля и в личния живот,“ отбелязва Ковачевич, подчертавайки как манипулациите и подозренията влияят на семейния ѝ живот.

          Медиите в Босна и Херцеговина са изправени пред големи икономически трудности, като малкият и фрагментиран пазар и липсата на стабилни източници на финансиране допълнително усложняват положението. Според доклади на „Репортери без граници“, страната е спаднала до 86-о място в Индекса за свобода на пресата, с намалена възможност за свободна и независима журналистика.

          „Журналистите в местните общности са по-изложени на натиск, защото всеки ден срещат хората, за които пишат,“ казва журналистката Кристина Перич, която е била подложена на натиск след разкрития за корупционни практики.

          Когато медиите работят в условия на етнически разделения и зависимост от политическите и икономическите центрове на властта, те често избегат да се занимават с важни теми от обществен интерес, като така медийната свобода и независимост в страната се намаляват.

          Въпреки всички трудности, журналистите продължават да се борят за прозрачност и справедливост в разкритията си, въпреки натиска и репресиите, които преживяват.

          - Реклама -

