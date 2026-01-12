На 13 януари 2026 г. се навършват 148 години от повторното Освобождение на Стара Загора през Руско-турската война 1877–1878 г.

- Реклама -

Община Стара Загора и Старозагорска митрополия ще почетат паметната дата с редица събития. По повод годишнината в Енорийски храм „Света Троица“ ще бъде отслужена панихида в памет на загиналите при превземането, опожаряването и освобождението на града български опълченци, руски воини и мирни граждани. Панихидата ще се състои от 11:00 ч. и ще бъде отслужена от Негово Преосвещенство Маркианополски епископ Богослов.

През 12 януари 2026 г. ще се проведат историческа беседа и концерт в Художествена галерия – Стара Загора, започващи в 17:30 ч.

История на Освобождението на Стара Загора

На 22 юли 1877 г. град Стара Загора е освободен от Девети Кавказки драгунски полк под командването на херцог Лайхтенбергски. Същият ден българските опълченци и руските войски с генерали Гурко и Столетов са тържествено посрещнати в града. На следващия ден е избрана привременна комисия с председател учителят и общественик Петко Р. Славейков.

Радостта от освобождението не продължава дълго, тъй като Сюлейман паша, командир на османската армия, насочва 40-хилядния си корпус да превземе града. След решителната битка на 31 юли 1877 г. градът е превзет и опожарен от османците. Бойното кръщение получава Самарското знаме и Българското опълчение, като загива командирът на Трета опълченска дружина – подп. Павел Калитин.

След боевете и съсредоточаването на войските на генерал Гурко в Шипка, Стара Загора остава в османски ръце за пет месеца, в които пожарите продължават да тлеят, а много от жителите на града са зверски избити. Стотици мирни граждани намират смърт в четирите църкви на града, а много жени и деца са отвлечени в робство.

Повторно освобождение

През 13 януари 1878 г. руските войски, с командващи генералите Ф. Радецки, Н. Святополк-Мирски и М. Скобелев, повторно освобождават Стара Загора. Това освобождение е белязано от трагичната липса на радостно посрещане от страна на местното население. Единствената оцеляла и посрещнала освободителите е българката Неда Черковина, която е била сред малцината, преживели петмесечния ужас.

Възстановяването на Стара Загора започва бавно и болезнено, като градът се възстановява от руините, за да достигне до съвременния си облик, който познаваме днес.