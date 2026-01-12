НА ЖИВО
          АПИ: Има пътища с ограничения заради снега и леда

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщи, че републиканските пътища са почистени и проходими, а трафикът преминава без ограничения при зимни условия. За почистването на трасетата се грижат 424 машини, които са на терен. Въпреки това, шофьорите са призовани да бъдат внимателни и да шофират съобразено с условията.

          Зимни условия в различни области

          Сняг продължава да вали в няколко области, включително Бургас, Велико Търново, Габрово, Перник, Русе, Сливен, Смолян и Стара Загора. Въпреки усилията за поддържане на пътищата, в някои участъци има ограничения.

          Ограничения на движението:

          • В област Монтана е ограничено движението на всички автомобили по път III-1011 в участъка Мадан – Септемврийци за опесъчаване на пътното платно. Обходен маршрут е въведен по път III-101 Владимирово – Лехчево – Михайлово.
          • Временно е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по път III-385 Шипково – Рибарица, както и през проходите „Превала” и „Троянски” поради снеговалеж и почистване.
          • Път III-866 Стойките – Широка лъка беше затворен заради падане на скална маса, но в неделя частично беше възстановено движението двупосочно в една лента. Шофьорите могат да използват обходен маршрут през Асеновград – Пловдив – Кричим – Девин – Стойките и обратно.
          Мерки за безопасност

          Екипите на пътноподдържащите фирми продължават да предприемат действия за осигуряване на безопасното движение при зимни условия. Възможно е да се затварят участъци за обработка с инертни материали, а в случаи на силен вятър или снегонавявания трафикът може да бъде ограничен временно.

          Призив за подготовка на автомобили за зимни условия

          Агенцията призовава шофьорите да тръгват само с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със ситуацията, да не предприемат рискови маневри и да не изпреварват снегопочистващата техника, за да не блокират движението и работата на техниката.

          Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за пътната обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа на сайта на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време на телефона на Ситуационния център: 0700 130 20.

