Турските полицейски служби са задържали общо 21 лица, сред които и шестима военнослужещи, в хода на мащабно разследване на корупционни практики. Акцията е насочена срещу злоупотреби с транспортни търгове в Командването на сухопътните войски на Турция. Според официално съобщение на Главната прокуратура на Анкара, цитирано от Анадолската агенция, престъпната дейност е ощетила държавния бюджет с над 23 милиона турски лири (приблизително 450 000 евро).

Дълготрайното разследване е разкрило престъпно сътрудничество между служители от отдела за управление на транспорта към Логистичното командване и собственици на частни компании. Целта на взаимодействието е била извличане на незаконни финансови облаги.

Установено е, че чрез договорки между двете страни са били фалшифицирани данни за броя на превозните средства и изминатите километри в документацията за общо 18 търга. Тези обществени поръчки са били осъществени в периода между 2019 и 2024 г., като към определени фирми са били насочени неправомерни парични потоци.

По данни на турското Министерство на отбраната, щетите за хазната възлизат точно на 23,58 милиона турски лири (468 000 евро). Срещу задържаните са повдигнати обвинения за „нарушаване на договорни задължения“ и „подкуп“.