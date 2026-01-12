НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятКрими

          Арести в Турция: Разбиха схема за милиони в Сухопътните войски

          0
          2
          Снимка: Getty Images
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Турските полицейски служби са задържали общо 21 лица, сред които и шестима военнослужещи, в хода на мащабно разследване на корупционни практики. Акцията е насочена срещу злоупотреби с транспортни търгове в Командването на сухопътните войски на Турция. Според официално съобщение на Главната прокуратура на Анкара, цитирано от Анадолската агенция, престъпната дейност е ощетила държавния бюджет с над 23 милиона турски лири (приблизително 450 000 евро).

          - Реклама -

          Дълготрайното разследване е разкрило престъпно сътрудничество между служители от отдела за управление на транспорта към Логистичното командване и собственици на частни компании. Целта на взаимодействието е била извличане на незаконни финансови облаги.

          Установено е, че чрез договорки между двете страни са били фалшифицирани данни за броя на превозните средства и изминатите километри в документацията за общо 18 търга. Тези обществени поръчки са били осъществени в периода между 2019 и 2024 г., като към определени фирми са били насочени неправомерни парични потоци.

          По данни на турското Министерство на отбраната, щетите за хазната възлизат точно на 23,58 милиона турски лири (468 000 евро). Срещу задържаните са повдигнати обвинения за „нарушаване на договорни задължения“ и „подкуп“.

          Турските полицейски служби са задържали общо 21 лица, сред които и шестима военнослужещи, в хода на мащабно разследване на корупционни практики. Акцията е насочена срещу злоупотреби с транспортни търгове в Командването на сухопътните войски на Турция. Според официално съобщение на Главната прокуратура на Анкара, цитирано от Анадолската агенция, престъпната дейност е ощетила държавния бюджет с над 23 милиона турски лири (приблизително 450 000 евро).

          - Реклама -

          Дълготрайното разследване е разкрило престъпно сътрудничество между служители от отдела за управление на транспорта към Логистичното командване и собственици на частни компании. Целта на взаимодействието е била извличане на незаконни финансови облаги.

          Установено е, че чрез договорки между двете страни са били фалшифицирани данни за броя на превозните средства и изминатите километри в документацията за общо 18 търга. Тези обществени поръчки са били осъществени в периода между 2019 и 2024 г., като към определени фирми са били насочени неправомерни парични потоци.

          По данни на турското Министерство на отбраната, щетите за хазната възлизат точно на 23,58 милиона турски лири (468 000 евро). Срещу задържаните са повдигнати обвинения за „нарушаване на договорни задължения“ и „подкуп“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          ЗАПОЧВА СЕ! Първа област у нас пред епидемия – онлайн обучение, контрол в болниците и детските градини

          Никола Павлов -
          Регионалната здравна инспекция във Варна предлага обявяването на грипна епидемия в областта, като предложението ще бъде в сила от 14 януари 2026 г. Това...
          Политика

          МОСАД призна: Участваме в протестите в Иран

          Никола Павлов -
          Израелското разузнаване Мосад публикува необичайно съобщение на фарси, призовавайки иранците да излязат на улиците и да продължат протестите срещу режима на Техеран. Съобщението, разпространено...
          Война

          Дмитро Кулеба: Войната в Украйна няма да завърши през 2026 година

          Иван Христов -
          Бившият министър на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба изрази съмнение, че войната с Русия ще приключи през 2026 г. Той сподели мнението си...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions